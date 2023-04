Malonno: Docufilm e intitolazione di una piazza al carabiniere Lela

sabato, 29 aprile 2023

Malonno (Brescia) – Grande partecipazione a Malonno (Brescia) al doppio appuntamento in ricordo del carabiniere Stefano Lela: ieri sera all’auditorium di Lava la commemorazione con gli interventi – moderati da Alessandro Scolari – del professor Giacomino Ricci, Fabio Branchi, Fabrizio Lela; oggi la cerimonia di intitolazione della piazza di Landó al carabiniere Stefano Lela. Il sindaco di Malonno, Giovanni Ghirardi, ha ribadito: “Dobbiamo tenere viva la memoria, sempre”.

Stefano Lela era nato nella frazione Landò di Malonno (Brescia) il 21 giugno 1923, il 21 dicembre 1942 era stato chiamato alle armi, allievo carabiniere, quindi assegnato a Bolzano dove muore il 9 settembre 1943 combattendo contro le truppe tedesche per la difesa della propria Patria.

La serata in ricordo del carabiniere Stefano Lela è stata emozionante e coinvolgente, accanto al sindaco Giovanni Ghirardi e ai relatori che hanno illustrato la figura di Stefano Lela, erano presenti i carabinieri in servizio e in congedo, e il Luogotenente Brunello Bacco, comandante della Stazione di Cedegolo.

Dopo gli interventi è stato proiettato il Docufilm a cura di Ivan Bonetti e Fabrizio Lela. Il sindaco ha ringraziato Ivano Bonetti, Venanzio Calzaferri, Giacomino Ricci, Alessandro Scolari ed Ezio Gulberti per il lavoro svolto nella preparazione del Docufilm e l’Arma dei carabinieri per la presenza.

In mattinata nella frazione Landó di Malonno si è svolta la cerimonia di intitolazione della Piazza alla memoria del carabiniere Stefano Lela, alla presenza dei familiari, del parroco don Simone Ziliani, sindaco Giovanni Ghirardi, Luogotenente Brunello Bacco, quindi carabinieri in congedo, le associazioni Fiamme Verdi di Valle Camonica, Anei, alpini e sezione paracadutisti della Valle Camonica.

“Grande uomo con illimitata dedizione al dovere”, è il messaggio al termine degli eventi commemorativi del carabiniere eroe.

di Ch. P.