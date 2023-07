Lutto a Berzo Demo, domani l’ultimo saluto a Damiano Bianchi

lunedì, 17 luglio 2023

Berzo Demo (Brescia) – Domani, martedì 18 luglio, l’ultimo saluto a Damiano Bianchi il ciclista 37enne di Berzo Demo (Brescia) investito da un’auto a Schilpario (Bergamo) e deceduto sul colpo. Le esequie si terranno domani, alle 17, nella chiesa parrocchiale di Demo. Oggi – alle 19 – è prevista la veglia di preghiera.

Dall’intera Valle Camonica e dal mondo del ciclismo messaggi di cordoglio alla madre Marinella, al padre Bortolino, alla sorella Eleonora, alla fidanzata Silvia e ai parenti. Intanto centinaia di persone si stanno recando alla casa funeraria di Scianica a Sellero, dove si trova la salma di Damiano Bianchi,morto nell’incidente accaduto ieri mattina sulla provinciale 294 che dal Passo Vivione scende verso Schilpario.

L’incidente è accaduto una manciata di minuti dopo le 10: un gruppo di ciclisti della Gnani bike di Braone tra cui Damiano Bianchi, conosciutissimo in Valle Camonica anche per la sua attività di autista di Fnma, stava scendendo verso Schilpario, quando un’auto con alla guida un 77enne del posto è all’improvviso uscita dalla corsia di marcia, svoltando verso il Museo Militare di Schilpario. Una parte del gruppo è riuscita ad evitare l’impatto, mentre Damiano Bianchi è stato investito dalla Suzuki con alla guida il 77enne e per i traumi riportati è deceduto sul colpo. La ricostruzione dell’incidente è stata effettuata dalla Polizia locale di Vilminore.

di A. Pa.