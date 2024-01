Lupi e predazioni in crescita in Lombardia, chiesta audizione con ISPRA

domenica, 28 gennaio 2024

Sondrio – “Viste le crescenti criticità derivanti dal fenomeno della diffusione della fauna selvatica appartenente alla specie del lupo ho chiesto in Regione Lombardia un approfondimento istituzionale dedicato con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Purtroppo, le predazioni dei lupi sono in costante aumento come i numeri degli animali persi da parte degli allevatori di montagna, giustamente preoccupati e arrabbiati. Quelle del pascolo e dell’allevamento in alpeggio sono consuetudini secolari che rischiano di andare perse se nessuno interviene in difesa di chi, con il proprio lavoro, contribuisce anche a tenere viva e sicura la montagna”.

Così Silvana Snider Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione speciale “Valorizzazione e tutele dei territori montani e di confine-Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera” in merito alla richiesta, alla Commissione stessa, di audizione di ISPRA.