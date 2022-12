Lombardia, fondi per comitati volontariato

giovedì, 29 dicembre 2022

Breno – Destinati 200mila euro di contributi regionali ai Comitati di coordinamento del volontariato delle province lombarde. Lo stabilisce una delibera di Giunta, approvata nella seduta odierna, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni.

In ogni provincia e nella Città Metropolitana di Milano, in linea con la legge regionale 27/2021, viene costituito un Comitato di Coordinamento del Volontariato (CCV) di protezione civile, a cui sono assegnati compiti di rappresentanza, coordinamento, supporto tecnico alle componenti del sistema regionale di protezione civile e riferimento per le attività formative del volontariato organizzato.

“La misura prevede di assegnare, per l’anno 2023, fondi a carico di Regione Lombardia che daranno la possibilità ai Coordinamenti provinciali di gestire operativamente il coordinamento del volontariato di Protezione civile, a supporto delle relative province e alla Città Metropolitana – ha spiegato Foroni – L’istituzione regionale ha dato prova, anche questa volta, della grande attenzione rivolta al comparto regionale di Protezione civile; i fondi assegnati serviranno principalmente per fornire supporto alle attività dei CCV legate al miglioramento e alla prevenzione delle situazioni a rischio, nonché per la protezione delle infrastrutture critiche”.

Di seguito, la ripartizione dei fondi suddivisi per provincia (il CCV di Varese ha rinunciato alla sua quota, che è quindi stata ripartita tra i restanti):

Bergamo: 26.095,99 euro;

Brescia: 28.380,25 euro;

Como: 15.309,18 euro;

Cremona: 13.278,73 euro;

Lecco: 15.816,80 euro;

Lodi: 13.786,34 euro;

Mantova: 12.263,50 euro;

Milano: 24.065,53 euro;

Monza e Brianza: 14.928,47 euro;

Pavia: 20.766,04 euro;

Sondrio: 15.309,18 euro.

TOTALE: 200.000 euro