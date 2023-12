Lombardia, Aree interne: ok a linee indirizzo per strategie locali. I Comuni interessati

venerdì, 29 dicembre 2023

Edolo – Nuovo passo avanti per quanto riguarda le Aree Interne della Lombardia, ovvero 14 zone della regione che comprendono 488 comuni caratterizzate dalla presenza di piccole realtà interessate da dinamiche socio-economiche sfavorevoli e da scarsa accessibilità ai servizi essenziali di cittadinanza (istruzione e formazione, socio-sanitari e mobilità), lontane dai poli di erogazione dei servizi e di norma caratterizzate da spopolamento o stasi demografica e da un’economia locale fragile.

Con un provvedimento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, si propone, infatti, di dare indicazioni di indirizzo alle Aree Interne, chiamate anche a scegliere entro il 31 gennaio 2024 il soggetto capofila, per la definizione della Strategia d’Area.

“Le Strategie d’Area – sottolinea l’assessore Massimo Sertori – comprenderanno ambiti e progettualità che interesseranno più tematiche e coinvolgeranno soggetti diversi presenti nelle rispettive Aree. I principali soggetti beneficiari previsti sono gli enti locali (Comunità Montane, Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi), gli enti pubblici (istituti scolastici, Agenzia del Trasporto Pubblico, ASST), le attività economiche, le organizzazioni del Terzo Settore”.

Si tratta di interventi che prevedono il finanziamento mediante fondi dei programmi comunitari (FESR e FSE+), risorse nazionali e risorse regionali.

“Abbiamo individuato – prosegue l’assessore Sertori – 14 Aree Interne che includono complessivamente 488 Comuni. Di queste, 6 sono parte della Strategia nazionale Aree Interne (Snai) e le restanti 8 di livello regionale”.

Le Aree Nazionali (Snai) sono:

– Area Interna Valchiavenna;

– Area Interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese;

– Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario;

– Area Interna Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio;

– Area Interna Valcamonica;

– Area Interna Valtrompia.

Le Aree Regionali sono:

– Area Interna Valsabbia e Alto Garda;

– Area Interna Piambello e Valli del Verbano;

– Area Interna Oltrepò Mantovano;

– Area Interna Valle Seriana e Val di Scalve;

– Area Interna Valle Brembana e Valtellina di Morbegno;

– Area Interna Lomellina;

– Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano;

– Area Interna Lario Orientale – Valle S. Martino e Valle Imagna.

“Regione Lombardia – ricorda l’assessore Sertori – ha visitato ciascuna delle 14 Aree Interne tra il 29 giugno 2022 e il 18 novembre 2022 e ha promosso incontri di animazione strategica e workshop con gli stakeholder nell’ambito della collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (Dastu) del Politecnico di Milano”. “Un percorso locale proseguito, per tutte le Aree, nel mese di ottobre 2023 – continua -, con l’avvenuta presentazione, da parte del Dastu, del Ritratto Territoriale e dell’Agenda Strategica. Ovvero i documenti che hanno definito, anche con l’utilizzo di indicatori ricavati da banche dati ufficiali e di altri strumenti di ricerca, il contesto sociale, economico e territoriale, le reali criticità e gli ambiti di potenziale intervento”.

“Perimetrate le Aree Interne e una volta definite le Strategie d’Area – conclude Sertori – siamo certi, come Regione Lombardia, di mettere nelle mani dei nostri territori interessati strumenti di importanza fondamentale per il loro rilancio economico e per evitarne lo spopolamento”.

I DETTAGLI DEI COMUNI

1. Area Interna Valchiavenna

N. Comuni: 12

Popolazione residente al 01/01/2023: 24.435

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

VALCHIAVENNA

Comunità Montana della Valchiavenna

Campodolcino 938

Chiavenna 7.236

Gordona 1.948

Madesimo 507

Mese 1.845

Novate Mezzola 1.903

Piuro 1.905

Prata Camportaccio 2.908

Samolaco 2.875

San Giacomo Filippo 364

Verceia 1.058

Villa di Chiavenna 948

2. Area Interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese

N. Comuni: 18

Popolazione residente al 01/01/2023: 15.544

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE

Comunità Montana Oltrepò Pavese

Bagnaria 639

Borgo Priolo 1.278

Borgoratto Mormorolo 395

Brallo di Pregola 487

Cecima 247

Colli Verdi 1.025

Fortunago 365

Godiasco Salice Terme 3.211

Menconico 350

Montalto Pavese 852

Montesegale 258

Ponte Nizza 762

Rocca Susella 224

Romagnese 569

Santa Margherita di Staffora 437

Val di Nizza 558

Varzi 3.008

Zavattarello 879

3. Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario

N. Comuni: 41

Popolazione residente al 01/01/2023: 50.021

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO

Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio

Cremia 684

Domaso 1.448

Dongo 3.194

Dosso del Liro 238

Garzeno 661

Gera Lario 1.061

Gravedona ed Uniti 4.041

Livo 172

Montemezzo 210

Musso 941

Peglio 186

Pianello del Lario 1.063

Sorico 1.240

Stazzona 599

Trezzone 236

Vercana 744

Comunità Montana

Valsassina Valvarrone Val

d’Esino Riviera

Barzio 1.254

Bellano 3.420

Casargo 826

Cassina Valsassina 535

Colico 8.074

Cortenova 1.143

Crandola Valsassina 267

Cremeno 1.684

Dervio 2.600

Dorio 321

Esino Lario 760

Introbio 1.918

Margno 389

Moggio 487

Morterone 32

Pagnona 320

Parlasco 136

Pasturo 1.959

Perledo 848

Premana 2.171

Primaluna 2.259

Sueglio 143

Taceno 568

Valvarrone 496

Varenna 693

4. Area Interna Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio

N. Comuni: 34

Popolazione residente al 01/01/2023: 47.383

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

LARIO INTELVESE E VALLI LARIO CERESIO

Comunità Montana Lario Intelvese

Alta Valle Intelvi 3.098

Argegno 691

Blessagno 296

Brienno 334

Carate Urio 1.126

Centro Valle Intelvi 3.658

Cerano Intelvi 590

Cernobbio 6.356

Claino con Osteno 546

Colonno 452

Dizzasco 635

Griante 583

Laglio 886

Laino 540

Moltrasio 1.509

Pigra 238

Ponna 234

Sala Comacina 482

Schignano 870

Tremezzina 4.993

Comunità Montana Valli

del Lario e del Ceresio

Bene Lario 351

Carlazzo 3.175

Cavargna 182

Corrido 845

Cusino 230

Grandola ed Uniti 1.291

Menaggio 3.040

Plesio 820

Porlezza 4.858

San Bartolomeo Val Cavargna 963

San Nazzaro Val Cavargna 276

San Siro 1.672

Val Rezzo 169

Valsolda 1.394

5. Area Interna Valcamonica

N. Comuni: 35

Popolazione residente al 01/01/2023: 80.227

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

VALCAMONICA Comunità Montana di Valle Camonica

Angolo Terme 2.302

Artogne 3.568

Berzo Demo 1.502

Berzo Inferiore 2.451

Bienno 3.767

Borno 2.423

Braone 691

Capo di Ponte 2.317

Cedegolo 1.091

Cerveno 659

Cimbergo 533

Cividate Camuno 2.651

Corteno Golgi 1.910

Darfo Boario Terme 15.598

Edolo 4.375

Esine 5.043

Gianico 2.128

Incudine 344

Losine 624

Lozio 352

Malegno 1.923

Malonno 3.003

Monno 512

Niardo 1.941

Ono San Pietro 965

Ossimo 1.458

Paisco Loveno 172

Paspardo 579

Pian Camuno 4.759

Piancogno 4.774

Sellero 1.388

Sonico 1.204

Temù 1.132

Vezza d’Oglio 1.463

Vione 625

6. Area Interna Valtrompia

N. Comuni: 14

Popolazione residente al 01/01/2023: 64.491

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

VALTROMPIA Comunità Montana di Valle Trompia

Bovegno 2.014

Brione 750

Caino 2.157

Collio 1.988

Gardone Val Trompia 11.360

Irma 132

Lodrino 1.615

Lumezzane 21.424

Marcheno 4.150

Marmentino 658

Pezzaze 1.445

Polaveno 2.459

Sarezzo 13.129

Tavernole sul Mella 1.210

7. Area Interna Valsabbia e Alto Garda

N. Comuni: 28

Popolazione residente al 01/01/2023: 83.502

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

VALSABBIA ALTO GARDA

Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano

Gardone Riviera 2.626

Gargnano 2.680

Salò 10.417

Tignale 1.154

Toscolano Maderno 7.546

Comunità Montana di Valle Sabbia

Agnosine 1.652

Anfo 447

Barghe 1.137

Bione 1.302

Capovalle 338

Casto 1.607

Gavardo 12.253

Lavenone 486

Mura 777

Odolo 1.914

Paitone 2.176

Pertica Alta 553

Pertica Bassa 555

Preseglie 1.475

Provaglio Val Sabbia 872

Roè Volciano 4.342

Sabbio Chiese 4.001

Serle 3.081

Treviso Bresciano 511

Vallio Terme 1.402

Vestone 4.142

Villanuova sul Clisi 5.816

Vobarno 8.240

8. Area Interna Piambello e Valli del Verbano

N. Comuni: 52

Popolazione residente al 01/01/2023: 145.815

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

PIAMBELLO E VALLI DEL VERBANO

Comunità Montana del Piambello

Arcisate 9.933

Bedero Valcuvia 677

Besano 2.515

Bisuschio 4.264

Brusimpiano 1.177

Cadegliano-Viconago 2.155

Cantello 4.723

Clivio 1.983

Cremenaga 786

Cuasso al Monte 3.515

Cugliate-Fabiasco 3.096

Cunardo 2.880

Induno Olona 10.245

Lavena Ponte Tresa 5.603

Marchirolo 3.519

Marzio 307

Porto Ceresio 2.854

Saltrio 2.965

Valganna 1.576

Viggiù 5.147

Comunità Montana Valli del Verbano

Agra 391

Azzio 756

Brenta 1.715

Brezzo di Bedero 1.217

Brinzio 769

Brissago-Valtravaglia 1.273

Casalzuigno 1.382

Cassano Valcuvia 660

Castello Cabiaglio 567

Castelveccana 1.853

Cittiglio 3.799

Cocquio-Trevisago 4.626

Curiglia con Monteviasco 152

Cuveglio 3.294

Cuvio 1.652

Dumenza 1.440

Duno 153

Ferrera di Varese 686

Gavirate 9.136

Gemonio 2.818

Germignaga 3.693

Grantola 1.238

Laveno-Mombello 8.353

Luino 14.128

Maccagno con Pino e Veddasca 2.407

Masciago Primo 303

Mesenzana 1.682

Montegrino Valtravaglia 1.479

Orino 839

Porto Valtravaglia 2.261

Rancio Valcuvia 940

Tronzano Lago Maggiore 233

9. Area Interna Oltrepò Mantovano

N. Comuni: 18

Popolazione residente al 01/01/2023: 93.116

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

OLTREPÒ MANTOVANO Consorzio Oltrepò Mantovano

Borgo Mantovano 5.291

Borgocarbonara 1.845

Gonzaga 8.696

Magnacavallo 1.394

Moglia 5.374

Motteggiana 2.415

Ostiglia 6.628

Pegognaga 6.858

Poggio Rusco 6.404

Quingentole 1.031

Quistello 5.280

San Benedetto Po 6.648

San Giacomo delle Segnate 1.487

San Giovanni del Dosso 1.248

Schivenoglia 1.096

Sermide e Felonica 7.109

Serravalle a Po 1.425

Sustinente 1.908

Suzzara 20.979

10. Area Interna Valle Seriana e Val di Scalve

N. Comuni: 42

Popolazione residente al 01/01/2023: 137.067

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

VALLE SERIANA E VAL DI SCALVE

Comunità Montana di

Scalve

Azzone 359

Colere 1.107

Schilpario 1.131

Vilminore di Scalve 1.433

Comunità Montana Valle Seriana

Albino 17.449

Alzano Lombardo 13.334

Ardesio 3.313

Aviatico 568

Casnigo 3.049

Castione della Presolana 3.313

Cazzano Sant’Andrea 1.656

Cene 4.059

Cerete 1.614

Clusone 8.537

Colzate 1.605

Fino del Monte 1.163

Fiorano al Serio 2.945

Gandellino 966

Gandino 5.121

Gazzaniga 4.888

Gorno 1.489

Gromo 1.141

Leffe 4.303

Nembro 11.210

Oltressenda Alta 135

Oneta 566

Onore 922

Parre 2.674

Peia 1.709

Piario 994

Ponte Nossa 1.697

Pradalunga 4.530

Premolo 1.059

Ranica 5.893

Rovetta 4.101

Selvino 1.997

Songavazzo 709

Valbondione 962

Valgoglio 578

Vertova 4.396

Villa d’Ogna 1.760

Villa di Serio 6.632

11. Area Interna Valle Brembana e Valtellina di Morbegno

N. Comuni: 62

Popolazione residente al 01/01/2023: 87.020

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

VALLE BREMBANA E VALTELLINA DI MORBEGNO

Comunità Montana Valle Brembana

Algua 675

Averara 180

Blello 71

Bracca 723

Branzi 644

Camerata Cornello 558

Carona 285

Cassiglio 110

Cornalba 304

Costa Serina 879

Cusio 210

Dossena 885

Foppolo 157

Isola di Fondra 177

Lenna 554

Mezzoldo 164

Moio de’ Calvi 206

Olmo al Brembo 474

Oltre il Colle 954

Ornica 137

Piazza Brembana 1.189

Piazzatorre 391

Piazzolo 85

Roncobello 434

San Giovanni Bianco 4.599

San Pellegrino Terme 4.641

Santa Brigida 524

Sedrina 2.316

Serina 2.037

Taleggio 531

Ubiale Clanezzo 1.328

Val Brembilla 4.135

Valleve 124

Valnegra 210

Valtorta 243

Vedeseta 192

Zogno 8.539

Comunità Montana Valtellina di Morbegno

Albaredo per San Marco 296

Andalo Valtellino 590

Ardenno 3.214

Bema 116

Buglio in Monte 1.981

Cercino 802

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

VALLE BREMBANA E VALTELLINA DI MORBEGNO

Comunità Montana Valtellina di Morbegno

Cino 343

Civo 1.104

Cosio Valtellino 5.515

Dazio 502

Delebio 3.307

Dubino 3.782

Forcola 757

Gerola Alta 165

Mantello 742

Mello 932

Morbegno 12.230

Pedesina 37

Piantedo 1.417

Rasura 288

Rogolo 573

Talamona 4.582

Tartano 194

Traona 2.846

Val Masino 840

12. Area Interna Lomellina

N. Comuni: 42

Popolazione residente al 01/01/2023: 73.571

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

Lomellina GAL Risorsa Lomellina

Alagna 804

Albonese 541

Breme 699

Candia Lomellina 1.455

Castello d’Agogna 1.051

Castelnovetto 514

Ceretto Lomellina 184

Cergnago 674

Cilavegna 5.343

Confienza 1.543

Cozzo 345

Dorno 4.553

Ferrera Erbognone 1.049

Frascarolo 1.080

Galliavola 164

Gambarana 194

Langosco 372

Lomello 2.029

Mede 6.131

Mezzana Bigli 1.046

Mortara 15.360

Nicorvo 277

Olevano di Lomellina 711

Ottobiano 1.071

Palestro 1.784

Parona 1.847

Pieve Albignola 819

Pieve del Cairo 1.745

Robbio 5.763

Rosasco 537

San Giorgio di Lomellina 970

Sannazzaro de’ Burgondi 5.087

Sant’Angelo Lomellina 813

Sartirana Lomellina 1.468

Scaldasole 868

Semiana 196

Suardi 574

Torre Beretti e Castellaro 495

Valeggio 184

Valle Lomellina 2.082

Velezzo Lomellina 92

Villa Biscossi 65

Zeme 992

13. Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano

N. Comuni: 47

Popolazione residente al 01/01/2023: 131.522

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

LAGHI BERGAMASCHI E SEBINO BRESCIANO

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

Adrara San Martino 2.169

Adrara San Rocco 806

Berzo San Fermo 1.404

Bianzano 611

Borgo di Terzo 1.194

Bossico 966

Casazza 3.767

Castro 1.206

Cenate Sopra 2.510

Costa Volpino 8.783

Credaro 3.511

Endine Gaiano 3.421

Entratico 1.977

Fonteno 562

Foresto Sparso 3.062

Gandosso 1.465

Gaverina Terme 873

Grone 865

Lovere 4.964

Luzzana 886

Monasterolo del Castello 1.135

Parzanica 328

Pianico 1.434

Predore 1.850

Ranzanico 1.224

Riva di Solto 869

Rogno 3.862

Sarnico 6.745

Solto Collina 1.804

Sovere 5.238

Spinone al Lago 981

Tavernola Bergamasca 1.929

Trescore Balneario 9.788

Viadanica 1.123

Vigano San Martino 1.338

Vigolo 572

Villongo 8.082

Zandobbio 2.712

Comunità Montana del Sebino Bresciano

Iseo 8.973

Marone 3.101

Monte Isola 1.620

Monticelli Brusati 4.591

Ome 3.153

Pisogne 7.858

Sale Marasino 3.255

Sulzano 1.932

Zone 1.023

14. Area Interna Lario Orientale – Valle S. Martino e Valle Imagna

N. Comuni: 41

Popolazione residente al 01/01/2023: 135.299

Nome area Aggregato territoriale Comune

Popolazione al 01/01/2023

LARIO ORIENTALE – VALLE S. MARTINO E VALLE IMAGNA

Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino

Abbadia Lariana 3.203

Ballabio 4.144

Calolziocorte 13.514

Caprino Bergamasco 3.035

Carenno 1.381

Cesana Brianza 2.364

Cisano Bergamasco 6.199

Civate 3.685

Colle Brianza 1.766

Ello 1.191

Erve 674

Galbiate 8.422

Garlate 2.646

Lierna 2.149

Malgrate 4.204

Mandello del Lario 9.911

Monte Marenzo 1.834

Olginate 6.879

Oliveto Lario 1.199

Pescate 2.144

Pontida 3.233

Suello 1.750

Torre de’ Busi 2.224

Valgreghentino 3.373

Valmadrera 11.131

Vercurago 2.733

Comunità Montana Valle Imagna

Almenno San Bartolomeo 6.557

Almenno San Salvatore 5.521

Bedulita 702

Berbenno 2.440

Brumano 124

Capizzone 1.211

Corna Imagna 916

Costa Valle Imagna 557

Fuipiano Valle Imagna 203

Locatello 814

Palazzago 4.511

Roncola 861

Rota d’Imagna 908

Sant’Omobono Terme 3.874

Strozza 1.112