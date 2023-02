L’istituto Meneghini di Edolo analizza i vini prodotti in Valle Camonica

lunedì, 20 febbraio 2023

Breno (Brescia) – La Comunità Montana di Valle Camonica ha attivato, in sinergia con le varie realtà socio produttive della Valle Camonica, diverse azioni di assistenza tecnica rivolte ai diversi comparti agroalimentari della Valle Camonica ed, in particolare, al settore lattiero -caseario, vitivinicolo e frutticolo e, da ultimo, al comparto olivicolo.

Con l’attività di assistenza tecnica a supporto dei vari settori agricoli è stato instaurato un rapporto di collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Meneghini” – indirizzo Chimico Biologico di Edolo (Brescia) che si è reso disponibile a collaborare con la Comunità Montana di Valle Camonica per l’esecuzione di alcune analisi di laboratorio presso i propri laboratori scolastici, apportando un valido supporto analitico per la verifica delle qualità delle produzioni.

Tali analisi – come spiega l’assessore all’agricoltura della Comunitòà Montana di Valle Camonica, Enrico Dellanoce – non avranno valore legale, ma rappresentano un valido supporto sia ai tecnici, che con i vari progetti di assistenza tecnica stanno affiancando i produttori per il miglioramento qualitativo dei prodotti a marchio “Sapori dei Valle Camonica”, sia alle aziende agricole stesse, assumendo inoltre un valore didattico aggiuntivo rispetto all’offerta formativa degli Istituti coinvolti.

Saranno eseguite analisi di laboratorio riguardanti il vino prodotto dai numerosi appassionati che sempre più stanno impiantando vigneti in Valle Camonica; in particolare, verranno forniti dati riguardanti: gradazione alcolica, acidità volatile e acidità generale espressa in PH.

I campioni dovranno essere consegnati presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica a Breno (Brescia) entro il 15 marzo 2023 e sarà cura dell’ente comprensoriale consegnarli all’Istituto d’Istruzione Superiore Meneghini e trasmettere i referti analitici ai produttori.