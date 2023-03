Limes Farm cresce e sfida il futuro: aperti nuovi spazi a Edolo

martedì, 14 marzo 2023

Edolo (Brescia) – Limes Farm cresce e sfida il futuro. La startup di Assocamuna protagonista dello sviluppo delle aree interne Limes Farm cresce ancora: la startup made in Valle Camonica dedicata all’innovazione nelle aree interne, ha inaugurato la seconda sede sul territorio (dopo Cividate Camuno, apre a Edolo) e uno spazio eventi a Darfo Boario Terme (la nuova Limes Square).

Grazie alla partnership con il Comune di Edolo gestirà gli spazi al terzo piano del palazzo comunale di Via Porro in pieno centro (proprio sopra il centro per l’impiego). Nuovi uffici inaugurati ieri pomeriggio, alla presenza di imprenditori e istituzioni, tra cui il sindaco Luca Masneri, gli assessori comunali Fioletti e Mossini.

Postazioni di coworking, sala riunione digitale e tutti gli strumenti per rendere smart le professionalità delle “partita iva” della Valle Camonica. Un nuovo punto di riferimento per gli associati Assocamuna e un punto di partenza per allargare la base associativa a nuovi iscritti dell’alta valle.

Apertura 24/24 ore e 7/7 giorni. La nuova sede di Edolo sarà infatti accessibile da tutti gli utenti Limes Farm con la stessa tecnologia installata a Cividate: un sistema di accessi attraverso parametri biometrici (impronta digitale) che non necessità di nessun presidio umano (no segreteria).

Diego Zarneri, Direttore di Assocamuna e Ceo di Limes Farm ha commentato così la grande partecipazione all’inaugurazione di Edolo: “Prosegue la crescita di Assocamuna che ora mette radici in alta Valle Camonica. LIMES Farm è un ecosistema fatto di imprese, talenti, innovatori. È solo grazie alla coesione e alla condivisione che è possibile trovare delle valide alternative alla frammentazione, rispondendo a bisogni locali con proposte provenienti da persone locali. Investiamo in tecnologia e persone per il rilancio della montagna e delle zone a bassa densità, nella consapevolezza del periodo epocale di cambiamento che stiamo attraversando anche dopo l’emergenza pandemica.”

Giorgio Buzzi, Presidente di Assocamuna aggiunge: “Siamo molto orgogliosi di aprire la seconda sede sul territorio. Assocamuna è sempre di più protagonista del futuro del nostro territorio. Non una semplice sede ma la replica del modello LIMES Farm che tanto sta dando alla media valle. Le nostre energie sono dedicate a creare opportunità per le aree marginali intercettando la trasformazione digitale dei territori e l’evoluzione del mercato del lavoro verso nuovi paradigmi organizzativi come smart working, coworking e hub di innovazione.”

L’Hub di Innovazione promosso a da Assocamuna è diventato un punto di riferimento nazionale e internazionale per l’innovazione nelle aree marginali e presto sarà replicato anche in altri comuni della nostra provincia e di quelle vicine. Non solo tecnologia, ma best practices che sono diventati un modello per la riattivazione delle aree montane, lotta allo spopolamento e costruzione di nuove competenze.

Fiore all’occhiello del nuovo corso di Assocamuna, la startup aprirà il suo capitale per un nuovo round di finanziamento per coinvolgere il tessuto imprenditoriale camuno e delle aree di destinazione, ma guardando anche a investitori istituzionali e business angels.

Nel frattempo, continua l’attività di “evangelizzazione” di Limes Farm che ha presentato l’edizione 2023 della Valle Camonica Digital Week dedicata quest’anno a Robotica e Intelligenza Artificiale e in programma a Darfo Boario Terme il 2-3-4-5-6 Maggio, proprio nella nuova Limers Square: uno spazio eventi temporaneo di 500 mq (+200 al piano superiore) che sarà inaugurata il giorno prima (1 maggio). Mentre Domenica 21 Maggio torna l’appuntamento del Tedx Pisogne di cui Limes Farm e Assocamuna sono partner promotori sin dalla prima edizione.