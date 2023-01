L’ex Bim di Edolo acquistato dalla Cooperativa Valle Camonica Solidale

lunedì, 30 gennaio 2023

Edolo (Brescia) – L’immobile ex Bim di Edolo (Brescia) è stato acquistato dalla Cooperativa Sociale Valle Camonica Solidale per un valore di un milione 12mila e 500 euro.

Dopo quattro aste andate deserte l’ex edificio Bim trova un nuovo proprietario. La Cooperativa Sociale Valle Camonica Solidale, con sede a Lozio (Brescia) ha infatti avanzato la manifestazione d’interesse che è stata valutata positivamente dal Bim di Valle Camonica, che ha già adottato il provvedimento di alienazione del complesso immobiliare, realizzato negli anni Settanta, e nel corso degli anni è stata ospitata la sede della scuola Forestale, quindi convitto per gli studenti e negli ultimi anni è stato punto di riferimento dell’Alta Valle Camonica con l’attività di centro vaccinale Covid-19 e accoglienza profughi afghani.

La somma offerta per l’acquisto dell’immobile di via Marconi a Edolo è superiore alla base d’asta del quarto tentativo d’asta andato deserto, con un valore di 1.012.500 euro. A breve sarà definito l’atto notarile per il passaggio di proprietà e le modalità di pagamento sono così definite: 321.500 euro come versamento immediato, mentre 700mila euro saranno versati, oltre a interessi legali, in 20 rate semestrali.