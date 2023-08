Le nomine nelle parrocchie di Sellero, Novelle e Angolo Terme

mercoledì, 9 agosto 2023

Sellero (Brescia) – Avvicendamenti nelle parrocchie di Sellero, Novelle e Angolo Terme e nuovo progetti con nomine della diocesi di Brescia in Valle Camonica.

Dopo il trasferimento di don Attilio Mutti da Angolo Terme a parroco di Chiesanuova e Santa Maria della Noce a Brescia, la diocesi di Brescia, guidata dal vescovo monsignor Pierantonio Tremolada (nella foto), ha nominato don Rosario Mottinelli, parroco di Angolo Terme e delle frazioni di Anfurro, Mazzunno e Terzano.

Al posto di don Rosario è stato nominato come Amministratore parrocchiale di Sellero e Novelle don Giuseppe Magnolini, già parroco di Cedegolo e Grevo, e come annunciato dal vicario episcopale don Pietro Chiappa l’obiettivo è creare un’unità pastorale per le quattro parrocchie. Don Giuseppe Magnolini si legge nel documento della diocesi di Brescia letto da vicario episcopale, rimarrà amministratore parrocchiale di Sellero e Novelle per il tempo necessario fino alla nomina del nuovo parroco.