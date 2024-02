Le comunità dell’Unione Comuni Valsaviore ringraziano Brunello Bacco

giovedì, 8 febbraio 2024

Cedegolo (Brescia) – La comunità di Cedegolo e i cinque Comuni dell’Unione dei Comuni della Valsaviore hanno ringraziato e consegnato un riconoscimento al Luogotenente Brunello Bacco che dal 1 gennaio è andato in pensione.

Nato a Montecorvino Rovella (Salerno), arruolato nell’Arma dei carabinieri nel nel maggio 1978, dopo 46 anni di servizio è andato in pensione. Tra gli interventi più significativi quello sui luoghi del terremoto in Irpinia, quindi il trasferimento in Lombardia e da 36 anni svolge servizio al comando di una Stazione dei carabinieri della Valle Camonica, prima come semplice carabiniere, poi sottoufficiale, quindi da comandante per 19 anni a Cevo e gli ultimi cinque alla guida della stazione di Cedegolo.

Nella cerimonia che si è tenuta ieri sera nella sala consiliare di Cedegolo erano presenti i cinque sindaco Andrea Pedrali (Cedegolo), Silvio Citroni (Cevo), Gian Battista Bernardi (Berzo Demo), Giampiero Bressanelli (Sellero) e Serena Morgani (Saviore dell’Adamello), i carabinieri della Stazione di Cedegolo e i cittadini. Unanime il ringraziamento a Brunello Bacco per il servizio svolto in Valle Camonica.

La cerimonia è stata anche l’occasione per un simbolico passaggio di consegne: è stato presentato il nuovo comandante della Stazione carabinieri di Cedegolo Maresciallo Capo Elisa Belotti, che conosce la Valle Camonica avendo prestato servizio in alcune Stazioni dei carabinieri della valle e guidato quella di Artogne.