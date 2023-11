Le celebrazioni del 4 novembre a Darfo, Berzo Demo, Cevo e Iseo

sabato, 4 novembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Nuovi appuntamenti per le celebrazioni del 4 novembre in Valle Camonica. Dopo gli eventi di questo sabato dal Tonale (nella foto) all’Alto Sebino, domani – domenica 5 novembre – sono in calendario diverse manifestazioni: a Edolo la consegna degli attestati ai familiari di 50 ex internati, mentre nei Comuni di Berzo Demo, Cevo, Darfo e Iseo ci sarà la commemorazione.

Il programma di domani, domenica 5 novembre: a Darfo Boario Terme alle 9:30 il raduno e alzabandiera davanti al municipio; alle 9:45 corteo, accompagnato dalla banda cittadina; alle 10 Messa in suffragio dei caduti nella chiesa parrocchiale di Corna con la partecipazione del Coro Vallecamonica dell’Ana di Darfo. Al termine corteo per la deposizione del mazzo di fiori alla Lapide in piazza Medaglie d’Oro, deposizione della corona di alloro e benedizione al monumento dei Caduti in via Ghislandi e discorsi delle autorità.

A Cevo l’appuntamento è alle 11:15 con la celebrazione della Messa al Sacrario, quindi la commemorazione ufficiale con deposizione della corona e omaggio ai Caduti e alle 16 Santa Messa al cimitero di Fresine.

Invece a Berzo Demo alle 9 alzabandiera con deposizione corona d’alloro e benedizione del parroco al monumento dei caduti davanti al municipio, alle 9:30 concentrazione dei gagliardetti, labari d’arma e di associazione al centro polifunzionale, scambio dei saluti e intrattenimento con la banda musicale di Demo. Sempre in mattinata a Demo, alle 10:30 partenza del corteo verso la chiesa parrocchiale, quindi alzabandiera, deposizione dell’omaggio floreale al monumento ai caduti e benedizione, alle 11 Santa Messa in suffragio di tutti i caduti celebrata da don Santo Chiapparini con la presenza del coro San Valentino.

A Iseo alle 9:15 ci sarà il raduno delle Associazioni d’Arma e dei partecipanti in viale Repubblica; alle 9:30 partenza del corteo e deposizione corone e mazzo di fiori a ricordo dei caduti della Marina, Paracadutisti e Resistenza; alle 9:50 deposizione della corona, in Piazza Garibaldi; alle 10:10 Deposizione della corona, al Cimitero; alle 10:30 Messa nella Chiesa Parrocchiale; alle 11:30 corteo verso il Parco delle Rimembranze, intervento degli alunni della Scuola Primaria e delle autorità.