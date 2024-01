Le Alpi al Centro delle Politiche Europee: intervento di Anna Giorgi a Bruxelles

mercoledì, 31 gennaio 2024

Edolo (Brescia) – Le Alpi al Centro delle Politiche Europee: Anna Giorgi, responsabile del Polo Unimont di Edolo, è intervenuta al Parlamento Europeo alla presenza della Commissaria europea Adina-Ioana Vălean.

A Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, si è svolto il convegno “Europe and the Alps: how to keep a crucial region at the very core center of the Eu Policy”.

La valorizzazione del territorio montano è uno storico obiettivo perseguito da Unimont, polo d’Eccellenza della Statale di Milano, ed in questo senso si colloca la partecipazione di Anna Giorgi, Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Milano e responsabile del polo Unimont, al convegno.

L’iniziativa, ospitata dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso Consiglio d’Europa, ha visto gli interventi di numerosi esponenti del mondo scientifico. A rappresentare il mondo italiano della Ricerca e dell’Università c’erano l’Università Bocconi e Anna Giorgi, Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Milano e Responsabile del polo Unimont, insieme a figure di spicco del mondo politico europeo. Tra questi figuravano il Vice Premier e Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro Austrico per Clima, Energia e Mobilità Herbert Kasser e la Commissaria europea per i Trasporti Adina-Ioana Vălean.