Lavori nelle gallerie: chiusure notturne delle statali 42 del Tonale e 38 dello Stelvio

venerdì, 30 giugno 2023

Sellero – Iniziano gli interventi di manutenzione straordinaria sulla statale 42 del Tonale e statale 38 dello Stelvio.

Il primo intervento è sulla segnaletica luminosa delle gallerie “Giovanni Paolo II” e “Sellero“, lungo la strada statale 42 del Tonale e della Mendola tra il km 95,200 e il km 105,000, nei territori comunali di Sellero e Capo di Ponte. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, a partire da lunedì, 3 luglio la statale sarà chiusa dal km 95,200 al km 104,800, in entrambe le direzioni dalle 22 alle 6 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi. Il termine dei lavori è previsto per il 28 luglio.

Al fine di contenere i disagi al traffico sarà chiusa una sola galleria alla volta evitando la chiusura contemporanea dei due tunnel, il traffico sarà deviato lungo l’ex statale SS42 all’interno dei territori comunali di Ceto, Nadro, Sellero, Cedegolo e Berzo Demo, con uscita al km 95,100 “svincolo di Nadro” ed ingresso al km 105,000 della rotatoria di Forno Allione nel comune di Berzo Demo e viceversa.

Inoltre Anas eseguirà i lavori di manutenzione periodica degli impianti tecnologici e revisione dei presidi antincendio presenti all’interno delle gallerie Le Prese, Verzedo, Sant’Antonio, Tola e Cepina, lungo la strada statale 38 dello Stelvio, nei territori comunali di Grosio, Sondalo, Valdisotto e Bormio, dal km 86,700 al km 99,700 in entrambe le direzioni.

Nel dettaglio, a partire da mercoledì, 5 e fino a sabato, 8 luglio la statale sarà chiusa al traffico dalle 22 fino alle 5 del giorno successivo.

Il traffico sarà deviato secondo le seguenti modalità: i veicoli provenienti da Sondrio in direzione Bormio dovranno uscire allo svincolo di Le Prese al Km 86,300 e, percorrendo un tratto della S.P. 27, potranno reimmettersi sulla statale allo svincolo di Cepina al Km 99,700; i veicoli provenienti da Bormio in direzione Sondrio dovranno uscire allo svincolo di Cepina Val di Sotto al Km 99,700 e, percorrendo un tratto della Sp 27, potranno reimmettersi sulla statale dallo svincolo di Sondalo.