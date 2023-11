Lavori e disagi sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, Mottinelli: “La Regione garantisca un servizio efficiente”

giovedì, 16 novembre 2023

Edolo (Brescia) – Ritardi sui treni sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, chieste garanzie su orari e sicurezza per gli utenti. Il Partito Democratico di Valle Camonica guarda con preoccupazione alla prolungata chiusura della ferrovia tra Marone e Pisogne. La linea ferroviaria camuna era appena stata riaperta dopo una chiusura di più di un anno nel tratto tra Breno ed Edolo, ora – dopo l’incidente di settembre – altri problemi per gli utenti.

“La Valle Camonica è stufa di essere bistrattata – afferma Pier Luigi Mottinelli (nella foto), segretario del PD di Valle Camonica – pendolari e studenti che si muovono ogni giorno sulla linea Edolo-Brescia hanno diritto ad un servizio adeguato”.

“Sollecitiamo naturalmente Ferrovie Nord a fare tutto il possibile per il ripristino dell’infrastruttura – prosegue Mottinelli – ma allo stesso tempo chiediamo alla Regione una riflessione sul trasporto pubblico in Valle, e sulle sue prospettive: non ha senso parlare di treno all’idrogeno, se i nostri decisori non sono in grado di garantire il normale funzionamento della linea”.

Un mese fa, il vice presidente del consiglio regionale Emilio del Bono aveva dichiarato: “La linea Brescia-Edolo necessita di interventi urgenti per migliorare la sicurezza e l’offerta del servizio ad oggi modesta, a fronte delle potenzialità dell’area che conta almeno 400 mila abitanti”, indicando come obiettivo quello di “potenziare realmente il servizio e ottenere un impatto ambientale migliore di quello ipotizzato dal progetto attuale” della Regione, che prevede la sostituzione degli attuali convogli con treni ad idrogeno, ma senza intervenire sulla frequenza dei treni o sulle carenze della linea.

“La nostra attenzione al tema non nasce oggi – continua Mottinelli – e porteremo le nostre preoccupazioni e le nostre proposte al convegno sul trasporto pubblico che il Partito Democratico di Lombardia organizza lunedì a Palazzo Pirelli a Milano”.

“La Giunta regionale – conclude il segretario – deve capire che i cittadini e le cittadine della Valle Camonica non esistono solamente al momento di chiedere voti durante le elezioni. La Valle è un territorio complesso e ricco di energie, a cui vanno garantiti servizi efficienti”.