L’asilo nido di Edolo è stato intitolato al pediatra Bortesi

sabato, 12 agosto 2023

Edolo (Brescia) – L’asilo nido di Edolo è stato intitolato a Dante Bortesi, pediatra e medico condotto di Edolo e Sonico. La cerimonia si è svolta davanti all’ingresso dell’asilo nido in via fratelli Tosana alla presenza dei quattro figli del dottor Bortesi, originario di San Giacomo della Segnate (Mantova), pediatra e medico condotto in Valle Camonica fino agli anni ’90, morto a Verona nel 2012, degli amministratori locali, con i sindaci Luca Masneri (Edolo), Gian Battista Pasquini (Sonico) e Giuseppe Brandani (San Giacomo delle Segnate), l’assessore edolese Carla Fioletti, e numerosi cittadini di Edolo e Sonico.

Il ricordo del dottor Bortesi è ancora vivo nelle du e comunità camune e sulla targa scoperta all’ingresso dell’asilo è stata riportata la frase: “Se avessi tutti i tesori del mondo li donerei per il cuore di un bimbo”.