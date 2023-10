L’abbraccio di Berzo Demo e Cedegolo al campione paralimpico Davide Cassioli

sabato, 28 ottobre 2023

Berzo Demo (Brescia) – L’abbraccio di Cedegolo e Berzo Demo a Davide Cassioli, 37 anni, non vedente dalla nascita, campione mondiale paralimpico di sci nautico. In due momenti, il primo nella sala polifunzionale di Berzo Demo il secondo con gli alunni della Primaria di Cedegolo, organizzati dall’Associazione culturale Casa Panzerini in collaborazione con l’associazione Bambini in Braille, Davide Cassioli ha raccontato la sua storia, una testimonianza di coraggio e forza di volontà che ha colpito bambini e anche le persone più avanti in età.

Oltre alle medaglie conquistate nello sci nautico, 25 titoli mondiali, gli ultimi in California, e 43 a livello nazionale, il 37enne residente a Gallarate ha raccontato la sua vita. Dalla nascita è non vedente e, come ha spiegato, la pratica dello sci nautico è stata una scelta quasi obbligata.

La forza delle sue parole hanno lasciato un segno nel numeroso pubblico e poche volte nella sala polifunzionale è regnato il silenzio come nell’incontro con Davide Cassioli che ha terminato con un messaggio forte: “Le difficoltà possono diventare un’opportunità”.

Al termine ha presentato i suoi libri “Il vento contro” e “Insegna al cuore a vedere” e in tanti hanno acquistato i libri, fermandosi anche a scambiare due parole, ringraziandolo per testimonianza.