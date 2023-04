La Valle Camonica punta a realizzare un nuovo caseificio

giovedì, 27 aprile 2023

Breno (Brescia) – Il bando per la realizzazione di un caseificio, pubblicato dalla Comunità Montana di Valle Camonica, è stato al centro del confronto dell’assemblea comprensoriale di ieri sera.

Il futuro del comparto è al centro dei dibattiti da anni per i costi di produzione molto maggiori rispetto alle realtà produttive di pianura a causa delle sfavorevoli condizioni ambientali. Purtroppo la maggior parte del latte bovino prodotto in Valle Camonica viene conferito a caseifici esterni al territorio camuno, perdendo così l’opportunità di valorizzare i prodotti derivati, tipicizzandoli e legandoli strettamente al territorio di produzione montana.

Partendo da questa valutazione, la Comunità Montana di Valle Camonica ritiene indispensabile favorire la nascita di impianti di trasformazione e di confezionamento del latte moderni e tecnologicamente adeguati al fine di garantire nel tempo ai produttori i maggiori ricavi necessari a compensare i maggiori costi di produzione.

La Comunità Montana di Valle Camonica metterà a disposizione un finanziamento di 1.500.000 euro per la realizzazione di una nuova struttura di trasformazione e commercializzazione del latte.

Il bando definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento a sostegno degli investimenti nel settore della commercializzazione e della trasformazione del latte.

Il bando fornisce, inoltre, anche le specificazioni riferite all’iter e ai criteri di valutazione, agli elementi utili per il calcolo delle agevolazioni e alle spese ammissibili. Il valore complessivo del progetto di investimento dovrà essere pari o superiore a 3.700.000 euro al fine di garantire la sostenibilità della proposta progettuale e di poter beneficiare della misura di sostegno disciplinata dal presente bando, la quale non potrà essere superiore all’importo di 1.500.000 euro, euro ed in ogni caso al 40% del valore progettuale.

Durante l’assemblea Luca Masneri ha chiesto di ritirare il bando di valutare altre soluzioni, tra cui la riapertura del confronto con Cissva, e di evitare di destinare soldi pubblici per un progetto che sarebbe di fatto realizzato da privati. Inoltre il sindaco di Edolo ha ribadito che “il progetto non deve essere contro qualcuno (Cissva? ndr,) ma per aiutare e supportare il settore in Valle Camonica, quindi unire le forze”.

Il presidente della Comunità Montana Sandro Bonomelli ha risposto sostenendo che “il settore lattiero caseriaro e i produttori hanno necessità di un riscatto dopo tanti anni ed è venuto il momento per definire un progetto serio a loro sostegno e il bando va in questa direzione”.

Il caseificio dovrà essere realizzato ex novo e non essere un ampliamento di una struttura esistente, dovrà essere ubicato nel territorio di competenza della Comunità Montana di Valle Camonica, la nuova struttura dovrà raccogliere e trasformare esclusivamente latte prodotto da aziende agricole con unità produttiva ubicata in territori montani ricompresi nella Comunità Montana di Valle Camonica ovvero entro 30 km dai suoi confini amministrativi e la proposta dovrà contenere l’adesione scritta di almeno 5 aziende produttrici lattiero-casearie e con una produzione annua di almeno 3.000.000 di litri di latte nel 2022.