La Provincia di Brescia sistema le strade della Valle Camonica

lunedì, 16 gennaio 2023

Brescia – Grande attenzione della Provincia di Brescia alla Valle Camonica. Il consigliere delegato ai Lavori Pubblici della Provincia di Brescia ha effettuato, insieme agli amministratori locali, sopralluoghi nelle zone del territorio camuno nelle quali sono in corso opere e progetti strategici per il miglioramento della viabilità.

Nella prima tappa ha incontrato i sindaci di Cedegolo, Cevo e Saviore dell’Adamello, sottoscrittori, insieme ai Comuni di Berzo Demo e Sellero e all’Unione dei Comuni della Valsaviore, di un accordo di programma per l’adeguamento della viabilità provinciale di accesso alla Valsaviore. Nell’ambito dell’accordo sono previsti lavori, suddivisi in due lotti, per un importo complessivo di 3 milioni 600mila di euro. Il primo lotto, finanziato interamente dalla Provincia di Brescia, per un totale di 1,6 milioni di euro, comprende la messa in sicurezza dalla ex SS42 nel tratto in località Scianica a Sellero e nel tratto della statale nel territorio di Cedegolo e di Berzo Demo, oltre alla messa in sicurezza del tratto di SP 84 e della SP 6 in Comune di Berzo Demo. Il secondo lotto, dal costo complessivo di 2 milioni di euro, finanziato dai Comuni di Cevo e Saviore dell’Adamello mediante il Fondo Comuni Confinanti, prevede la messa in sicurezza della SP 6 in Comune di Cevo, fino all’incrocio con Fresine, e la messa in sicurezza e l’adeguamento della careggiata stradale della ex ss42 e della SP6 in Comune di Cedegolo. Per far fronte al rincaro dei prezzi, la Provincia di Brescia si è impegnata a coprire, con un contributo di 700mila euro, i maggiori costi per la realizzazione del secondo lotto.

È inoltre in corso di progettazione la sistemazione del cedimento al km 11+250 sulla Sp6 “Cedegolo – Cevo – Saviore dell’Adamello”, in corrispondenza della frana di Cevo, e il contestuale completamento della ciclabile in fase di realizzazione fra Cevo e Saviore dell’Adamello, con un investimento complessivo di 500mila euro, mentre sono in corso di realizzazione i lavori per la manutenzione straordinaria, la parziale ricostruzione e l’allargamento del ponte al km 103+402 in Comune di Cedegolo, per un totale di 200mila euro. È invece in stato di affidamento la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte situato al km 4+925 in Comune di Cevo, sulla Sp6, con un investimento complessivo previsto di 350mila euro.

Secondo tappa al Comune di Ceto, dove ha incontrato il sindaco e gli amministratori di Cerveno, Cimbergo e Paspardo. In questi Comuni, la Provincia sta eseguendo importanti opere, tra cui la manutenzione straordinaria del ponte sulla Sp88 a Ceto e la progettazione e messa in sicurezza del tratto della Provinciale tra Cimbergo e Paspardo, per un totale di 870mila euro. Lungo la Sp87 “di Cerveno” la Provincia finanzierà inoltre la manutenzione straordinaria del ponte in Comune di Ceto, con un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro.

“La Provincia di Brescia – ha affermato il consigliere provinciale delegato ai lavori pubblici – è stata la prima Provincia italiana ad avviare una collaborazione con un’Università per monitorare le condizioni di ponte e viadotti. Stiamo investendo ingenti risorse per intervenire con opere di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture di collegamento del nostro territorio, al fine di garantire la sicurezza agli utenti della strada”.

I sopralluoghi sono proseguiti nei Comuni di Breno e Bienno, dove la Provincia finanzierà, con un investimento di circa 1,9 milioni di euro, alcune opere di messa in sicurezza sulla SP669 e sulla SP345, strade spesso soggette a forti nevicate e a condizioni metereologiche avverse . “La Provincia – ha continuato il consigliere delegato – tiene costantemente monitorata la situazione dei versanti lungo queste importanti infrastrutture intervallive avvalendosi di un nivologo, riuscendo a intervenire prontamente in caso di necessità”.

Nel Comune di Esine, il consigliere delegato ha incontrato, oltre al sindaco di Esine, il sindaco di Borno e il sindaco di Lozio. In questi territori, la Provincia di Brescia sta eseguendo importanti interventi di manutenzione straordinaria, tra cui la messa in sicurezza del ponte posto lungo la Sp 8 nel Comune di Esine, intervento che ha richiesto un investimento di 220mila euro, e i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte sulla Sp92 “Malegno-Lozio” in Comune di Malegno, per un importo di 500mila euro. Lungo la Sp 5 “Malegno-Borno” la Provincia finanzierà inoltre la manutenzione del ponte a Borno, con di 600mila euro.

“Il confronto con gli amministratori locali – ha dichiarato il consigliere delegato – è fondamentale per individuare le opere strategiche sul quale è necessario investire. La Provincia di Brescia è un punto di riferimento per il territorio, sia per la corretta gestione delle infrastrutture sia per la risoluzione di eventuali problematiche.”

Altro incontro al Comune di Piancogno, sottoscrittore di un accordo di programma per la messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità lungo la Sp 112, lavori dal costo di 1 milione di euro a carico della Provincia. È inoltre in fase di stipula il contratto per l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza del ponte posto lungo al Sp8 “Piancogno – Esine – Bienno”, finanziati dalla Provincia per un totale di 850mila euro.

I sopralluoghi sono terminati nel Comune di Pisogne, dove è in fase di progettazione la manutenzione del ponte posto lungo la Sp1 “Pisogne – Darfo Boario Terme”, lavori dal valore di 1,4 milioni di euro, totalmente a carico della Provincia. Sempre lungo la Sp1 la Provincia, con un contributo di 200mila euro a fronte dei 400mila euro previsti per il completamento dell’opera, comparteciperà alla realizzazione della nuova rotatoria per l’accesso all’area industriale in località Nezione di Gratacasolo “Grazie a questo intervento – ha concluso – sarà possibile ridurre il rischio di incidenti e garantire all’area industriale, caratterizzata dal passaggio di mezzi pesanti, un accesso sicuro e idoneo.”

LE OPERE

Sp 345 “delle tre valli” – manutenzione straordinaria del ponte al km 90+770 in comune di Cividate Camuno

927.200 euro – lavori in corso

Sp 345 “delle tre valli” – manutenzione straordinaria del ponte al km 90+900 in comune di Cividate Camuno

378.200 euro – in corso di progettazione

Manutenzione straordinaria del ponte al km 0+730 della Sp 8 in comune di Esine

220.000 euro – gara appalto in corso

Sp88 “Ceto Cimbergo Paspardo” – manutenzione straordinaria ponte km 3+622 in comune di Ceto

450.000 euro – lavori in corso

Sp 1 “Pisogne Darfo Boario Terme” manutenzione straordinaria del ponte al km41+760 in comune di Pian Camuno

1.400.000 euro – progettazione in corso

Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte sulla Sp 92 al km 0+400 in comune di Malegno

500.000 euro – lavori in corso

Sp 8 – Piancogno – Esine – Bienno manutenzione straordinaria del ponte al km 0+320 sul fiume Oglio

850.000 euro lavori affidati – in corso stipula contratto

Ex 42 – manutenzione straordinaria, parziale ricostruzione ed allargamento del ponte al km 103+402 a Cedegolo

200.000 euro – lavori in corso

Sp 5 “Malegno – Borno” – manutenzione straordinaria al ponte al km 8+800 in comune di Borno

600.000 euro – progettazione in corso

Sp 6 Cedegolo-Cevo-Saviore dell’Adamello – manutenzione straordinaria del ponte al km 4+925 in comune di Cevo

350.000 euro – affidamento della progettazione in corso

Sp 87 “di Cerveno” – manutenzione straordinaria del ponte al km 0+050 in comune di Ceto

1.100.000 euro – in predisposizione gara appalto per affidamento lavori

Sp 42 “del Tonale e della Mendola” – ricostruzione del ponte in corrispondenza del torrente Re di Niardo

1.500.000 euro in corso predisposizione progetto preliminare

Sp 42 “del tonale e della mendola” – ricostruzione del ponte lungo la in corrispondenza del torrente Cobello a Niardo

1.500.000 euro in corso predisposizione progetto preliminare

Sp. 88 Ceto-Cimbergo-Paspardo – messa in sicurezza tratto tra Cimbergo e Paspardo

420.000 euro progettazione in corso

Sp 345 “delle tre valli” – messa in sicurezza del versante a monte della sede stradale al km 69+000 in località Campolaro in comune di Breno – 1.290.000 euro – progettazione in corso

Sp 6 “Cedegolo-Cevo-Saviore dell’Adamello” – sistemazione del cedimento al km. 11+250

500.000 euro – progettazione in corso corrispondenza della frana di Cevo e contestuale completamento della ciclabile in fase di realizzazione fra Cevo e Saviore dell’Adamello

Sp 669 “del Passo di Crocedomini” messa in sicurezza della sede stradale a seguito del cedimento al km 28+700 in comune di Breno – 383.000 euro – in fase di affidamento lavori

Sp 345 “delle tre valli” – messa in sicurezza del versante a valle della sede stradale al km 68+620 in comune di Breno

200.000 euro – progettazione in corso

Accordi di programma-protocolli d’intesa in corso

Accordo di programma tra provincia di Brescia, Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell’Adamello, Sellero e Unione dei Comuni della Valsaviore (capofila), per l’attuazione del progetto di adeguamento della viabilità provinciale di accesso alla Val Saviore. lotto 1: 1.600.000 euro

Protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia e l’Unione dei comuni della Val Saviore ai fini della “riqualificazione lungo la s.s. 42 (sp 42) e messa in sicurezza dalla prog.va km 99+440 alla prog.va 105+035, sottesa dalla nuova variante, nei comuni di Sellero, Cedegolo e Berzo Demo, e lungo la Sp 6 nei comuni di Cevo e Saviore dell’Adamello – lotto 2 700.000 euro

Accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Piancogno per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità mediante realizzazione di marciapiede sulla Sp 112 “Piancogno – Cividate Camuno” in comune di Piancogno.

1. 650.000 euro – primo stralcio dal km 0+120 al km 0+780

2. 350.000 euro – secondo stralcio tra il km 0+780 al km 0+940

Approvazione protocollo di intesa tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Pisogne per la realizzazione di nuova rotatoria di accesso all’area industriale in località Neziole a Gratacasolo lungo la Sp 1 “Pisogne-Darfo” 200.000 euro.