La Provincia di Brescia investe sulla Valle Camonica più di 51 milioni di euro

venerdì, 15 dicembre 2023

Brescia – La Provincia di Brescia ha inserito nel bilancio 2024 e e nel pluriennale investimenti per 20 milioni di euro sulle scuole superiori della Valle Camonica, 7 milioni su strade e messa in sicurezza di ponte e altre importanti risorse per eliminare il dissesto idrogeologico e la bonifica dell’ex area Selca.

Nel pomeriggio di ieri a Palazzo Broletto è stato presentato il bilancio preventivo 2024 e pluriennale e il presidente, il camuno Emanuele Moraschini, ha illustrato i dati su entrate e spese, con importanti investimenti su strade e scuole.

La Provincia di Brescia – ha spiegato il presidente Moraschini (nella foto) – ha svelato i dati sulle diverse zone, Garda, Bassa e Valli. In Valle Camonica per la manutenzione straordinaria delle scuole superiori e l’efficientamento energetico e sismico sono stati destinati 20 milioni, altri 7 sulle strade provinciali in terra camuna e ponti. Un capitolo importante è il dissesto idrogeologico, con 23 milioni e un milione e mezzo andrà per la bonifica dell’ex Selca. Quest’ultime risorse saranno utilizzate solo dopo le opere previste dal fallimento.

L’assemblea di Palazzo Broletto ha approvato la convenzione con l‘Unione dei Comuni dell’alta Valle Camonica per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della Sp 80 “di Vione”.

Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e adeguamento della Sp80 “di Vione” da realizzarsi in più lotti funzionali, nella convenzione è previsto un contributo massimo di 500.000 euro. Clicca sull’immagine per ingrandire la tabella.