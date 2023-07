La nuova sede del Soccorso alpino bresciano a Concesio

martedì, 18 luglio 2023

Concesio (Brescia) – Il Soccorso alpino bresciano ha una nuova sede, più vicina alla città, inaugurata a Concesio. Negli ultimi anni, un numero di interventi sempre maggiore hanno riguardato le aree più vicine a Brescia, come il Monte Maddalena o la conca di rilievi situati dove comincia la Val Trompia. Il tratto di strada che separa Marcheno, sede della Stazione di Valle Trompia, dalla città e dintorni è di circa 25 km; in alcuni momenti però il traffico può rallentare di molto il tempo necessario per raggiungere le persone da soccorrere. La presenza di un punto d’appoggio a Concesio permetterà di abbreviare i tempi e di avere subito a disposizione un mezzo fuoristrada con tutto l’allestimento, con barella portantina, materassino a depressione e altri presidi tecnici e sanitari.

La V Delegazione Bresciana ha promosso la richiesta, subito accolta dall’amministrazione comunale di Concesio, che ha messo a disposizione gli spazi, e dalla Comunità Montana di Valle Trompia, che ha sostenuto anche economicamente il progetto. Un ringraziamento quindi va al sindaco di Concesio, Agostino Damiolini, al consigliere alla Protezione civile, Paola Pedrali, all’assessore Mauro Bertelli per la Comunità Montana, nonché ad Angelo e Paolo, in rappresentanza dei volontari della Protezione civile di Concesio, che spesso collabora con il Soccorso alpino e speleologico.

Grazie all’interesse di aziende private locali (BB Housing s.r.l, Essart by Export Art s.r.l, GPS s.r.l, GIULIPAS s.r.l e ISVAL s.p.a.), che hanno sostenuto in modo concreto l’iniziativa, è stato possibile completare la dotazione del punto di Concesio, già pienamente operativo.