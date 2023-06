La musica protagonista del cartellone estivo a Edolo: il programma

lunedì, 5 giugno 2023

Edolo (Brescia) – Un ricco cartellone estivo a Edolo (Brescia) e la musica il filone conduttore delle numerose iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale e alle associazioni. Apertura ufficiale con la sagra di San Giovanni il 24 giugno, chiusura l‘8 settembre con la festa patronale a inizio settembre.

Il ricco programma di eventi, sagre e, soprattutto, concerti è stato presentato dal sindaco Luca Masneri ai commercianti edolesi. Da giugno a settembre cittadini e turisti in vacanza potranno godere di un ricco calendario di intrattenimento dedicato alla musica di ogni genere, con un’offerta eterogenea che incontra le esigenze sia di un pubblico giovane, ma anche meno giovane, in una carrellata di stili musicali e di grandi nomi che renderanno Edolo la capitale musicale della Valle Camonica per l’estate 2023.

CARTELLONE MUSICALE – Si parte con il gemellaggio tra il Coro Baitone di Edolo e il Coro Polifonico Segussini da Sinnai (Cagliari) con l’esibizione del 24 giugno in piazza San Giovanni Battista.

A luglio sarà l’inizio del Festival Chitarristico Internazionale Legnani che porterà a Edolo nella chiesa di San Giovanni Battista diversi musicisti di chitarra classica come la polacca Katarzyna Smolarek (8 luglio ore 21), il Duo Savigni (22 luglio ore 21), il Duo Ballarè – Gauthey (11 agosto ore 21) e il chitarrista Giulio Tampalini con la soprano polacca Joanna Klisowska (20 agosto ore 21).

In contemporanea inizierà anche la Rassegna Maestro Giovane, organizzata dalla pianista e musicista Paola Rocca che cura la direzione artistica che vedrà la musica classica protagonista il 20 luglio alle 21 in piazza San Giovanni Battista Les Brasseurs quintetto d’ottoni; il 27 luglio Recital violino e pianoforte in chiesa di San Giovanni Battista alle 21, e il 3 agosto con Diversamente Cantando sempre all’interno della chiesa di San Giovanni Battista.

Per gli appassionati del ballo liscio da non perdere le serate del 7-8-9 agosto all’area mercatale rispettivamente con Omar Codazzi il 7, Katia, Oscar Taboni e Michele Rodella l’8, e Franco Bagutti il 9 agosto.

Il 14 agosto si svolgerà la Run Color, la corsa di 5km non competitiva nata negli Stati Uniti per promuovere il benessere e la felicità, in cui i partecipanti si coloreranno di polvere multicolore dalla partenza all’arrivo.

I grandi concerti invece saranno l’attrazione delle settimane di Ferragosto, in piazza Foro Boario si esibiranno nell’ordine: il 15 agosto i Cugini di Campagna; il 17 agosto Tananai; il 18 agosto i Santi Francesi vincitori dell’ultima edizione di X Factor; il 19 agosto Paolo Iannacci e per finire il 25 agosto Enrico Ruggeri e la sua band nel contesto del Festival Dallo Sciamano allo Showman. L’estate musicale edolese si concluderà sabato 2 settembre con i concerti del Summer is Over.

RADUNO CITTA’ DI EDOLO – Oltre alla musica, l’estate edolese sarà arricchita di altri eventi: il primo Raduno del Mortirolo “Città di Edolo”, organizzato dal Moto club Edolo sabato 1 e domenica 2 luglio, che vedrà diversi punti di festa per le vie del paese e tanti appassionati delle due ruote.

Il Mineral Show, esposizione di minerali presso la scuola dell’infanzia Felice Romelli sabato 8 e domenica 9 luglio. E poi le fiere, la Sagra di San Giovanni 24-25 giugno nelle via adiacenti l’omonima piazza, i mercatini di largo Mazzini organizzati in collaborazione con Coldiretti e la festa patronale di Santa Maria Nascente l’8 settembre.