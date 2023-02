La grande corsa bianca si concluderà a Vezza d’Oglio

venerdì, 10 febbraio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – I tecnici della V Delegazione bresciana del Soccorso alpino stanno seguendo come guardia attiva la manifestazione sportiva denominata “La grande corsa bianca“, una traversata invernale che si svolge in Alta Valle Camonica, verso il confine con la Valtellina, lungo un percorso che si snoda tra i parchi dello Stelvio e dell’Adamello e coinvolge i comuni di Vione, Vezza d’Oglio, Monno, Edolo e Aprica.

La corsa è partita stamattina e si concluderà domani sera, sabato 11 febbraio 2023, a Vezza d’Oglio (Brescia). Le squadre saranno operative lungo il percorso in un’ottica di prevenzione, in quanto la loro presenza è essenziale per garantire l’immediatezza dei soccorsi in caso di necessità. I partecipanti procedono a piedi, con i cani da slitta, con la fatbike o con gli sci. La manifestazione sportiva, che riparte dopo quattro anni, si svolge in un ambiente innevato, in quota, caratterizzato dalla presenza di tratti molto impervi, che richiedono una capacità di movimentazione assai elevata. I nostri tecnici saranno presenti lungo il percorso per tutta la durata della corsa, di giorno e di notte. Si tratta di un servizio essenziale per la comunità, che garantisce una copertura capillare e tempestiva, non solo durante l’attività ordinaria ma anche durante eventi e manifestazioni di grande richiamo per il territorio.