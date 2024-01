“La Grande Corsa Bianca 2024”: al via Franco Collé & Giuditta Turini

giovedì, 25 gennaio 2024

Vezza d’Oglio (Brescia) – Mancano ormai poche ore alla partenza de La Grande Corsa Bianca 2024. Oggi – giovedì 25 gennaio – si comincia con il pomeriggio per il ritiro pettorali e consegna pacchi gara, per poi proseguire con il briefing.

Domani, venerdì 26 gennaio, alle 9, si entra nel vivo con la partenza della corsa lunga, 110km per oltre 4.500 metri D+, dalla località Ponte della Valle a Canè, mentre sempre domani, ma alle ore 22, ci sarà la partenza della 40km dalla piazzetta centrale del paesino di Monno. Entrambi i percorsi riprendono quelli collaudati lo scorso anno, se non per delle piccole variazioni per garantire la sicurezza.

Il percorso si presenta per buona parte innevato, un ben 75%, mentre il restante, soprattutto il primo tratto, quello esposto al sole, risulta con poca neve al suolo. Mentre alzondosi di quota, il manto bianco raggiunge anche gli 80cm/1 metro di neve soffice. Viene consigliato l’uso delle ciaspole.

Anche quest’anno la risposta dei concorrenti è stata molto buona con un incremento delle iscrizioni, infatti saranno oltre 200. Buona parte delle regione italiane sarà rappresentata in partenza ed anche qualche straniero prenderà il via alla manifestazione. Risultano infatti iscritti anche francesi, slovacchi ed irlandesi.

Al nastro di partenza due nomi spiccheranno senz’altro su tutti: Franco Collé sulla lunga con gli sci e la compagna Giuditta Turini, sulla 40km a piedi. Una coppia davvero scoppiettante, lei che ha vestito la maglia azzurra agli ultimi due mondiali di corsa in montagna e lui, beh il Gigante dei Giganti, non ha certo bisogno di presentazioni.

Chi non potrà essere fisicamente sul percorso per fare il tifo, potrà comunque seguire tutta la manifestazione comodamente da casa. Basterà infatti collegarsi al sito www.setetrack.it per vedere mappe, posizioni, profili altimetrici, statistiche e check point. Ogni concorrente prima della partenza verrà dotato di un dispositivo tracker gps e potrà quindi essere costantemente monitorato.

Alla fine della grande fatica, per tutti i concorrenti, famiglie e staff si terrà la festa di chiusura con cena, premiazioni e festa presso il Centro Eventi di Vezza d’Oglio a partire dalle 20 di sabato 27 gennaio.