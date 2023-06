Karate, Master Rapid SKF CBL: Roversi e Serra Campioni Italiani Universitari

martedì, 27 giugno 2023

Camerino – Incetta di medaglie per gli atleti della Master Rapid SKF CBL ai Campionato Italiano Universitario, una manifestazione che ha visto sfilare oltre duemila studenti a Camerino (Macerata) per contendersi il titolo di campioni italiani universitari.

Al CUS di Camerino quindi l’organizzazione di una edizione che alla fine si è rivelata tra le più belle di sempre. Una perfetta strutturazione della logistica ed una eccellente collaborazione tra atenei ed i CUS incentivata da FederCUSI sotto l’egida del CONI ha permesso lo svolgersi senza intoppi delle gare in tutte le discipline sportive presenti.

Nel Karate a brillare gli atleti dei Maestri Francesco Maffolini, Francesco Landi e Dario Zanotti che hanno ottenuto 2 fantastici titoli Italiani grazie alla Campionessa d’Europa Under 21 Elena Roversi, grazie al talentuoso Cristian Serra che di rientro da un infortunio ha festeggiato nel migliore dei modi.

Ottima la prestazione anche per Aurora Pendoli e Matteo Landi nel Kumite, entrambi conquistano un argento di grande significato cedendo solamente in finale. Di spessore e prestigio anche la medaglia di Bronzo di Leonardo Birra che nelle eliminatorie cede solo al compagno di squadra Serra per poi guadagnarsi un gradino del podio nazionale con grande sicurezza. Buona ma sfortunata la prestazione anche di Lorenzo e Ludovica Rifugio e Chiara Zani che si fermano nei turni preliminari o a ridosso del podio.

Ora l’attenzione andrà a Porec in Croazia per la tappa della Coppa del Mondo Giovanile – Youth League WKF 2023, appuntamento nel quale la Master Rapid SKF CBL si presenterà con 20 atleti.