Karate: i risultati del Camuno Chintè e Samurai Ryu in Toscana e a Gerenzano

martedì, 7 marzo 2023

Malonno (Brescia) – Doppio appuntamento sul tatami nel fine settimana per il Karate Camuno Chintè. Sabato 4 marzo il club del Maestro Claudio Soldi ha schierato 3 atleti all’importante Open di Toscana a Follonica (Grosseto) ottenendo ottimi piazzamenti, mentre domenica 5 marzo il Karate Camuno, in collaborazione con la Samurai Ryu del Maestro Fabrizio Nodari ha conquistato 4 medaglie alla 2ª tappa del Trofeo Lombardia Csen a Gerenzano (Varese).

XX TOSCANA OPEN

Alla gara di Follonica Filippo Zanelli ha ben figurato negli Junior -68 kg: dopo aver perso il primo match contro l’atleta della Polizia di Stato, accede ai ripescaggi per il bronzo superando due incontri (7-0 e 4-3) fermandosi ad un passo dalla semifinale per 6-4 e classificandosi così al 7° posto su 60 atleti in categoria.

Erika Fettolini nei cadetti +61 kg supera 2 incontri cedendo di misura al terzo: l’avversaria, perdendo in semifinale, le preclude poi l’accesso ai ripescaggi. Stesso epilogo per Luca Mondini che nei cadetti -70 kg, dopo aver dominato l’intero incontro, negli ultimi 10 secondi subisce il punto che chiude l’incontro in parità: la decisione arbitrale (bandierine) pende a sorpresa dalla parte dell’avversario che, sconfitto poi in semifinale, toglie la possibilità del ripescaggio al camuno.

TROFEO LOMBARDIA CSEN – 2^ tappa

Domenica 5 marzo, invece, il Karate Camuno, in collaborazione con la Samurai Ryu del Maestro Fabrizio Nodari, conquista 4 medaglie alla 2^ tappa del Trofeo Lombardia Csen a Gerenzano (Varese).

Le prime a scendere sul tatami sono stati le ragazze della categoria esordienti, nei -50 kg Anita Zanelli vince la medaglia d’oro dominando la sua categoria terminando la finale con una 9 a 0 che lascia poco spazio ai commenti, è toccato poi a Elisa Zanardini nei Cadetti – 61kg, la quale purtroppo non era in ottima forma, ed in finale seppur tenendo testa alla sua avversaria per quasi tutto l’incontro, ha perso di misura con una forte avversaria.

Si è passati agli Junior Ilaria Salvetti nei – 66 kg e Lukas Zoanni nei -76 kg, entrambi hanno gestito al meglio i loro incontri portandosi avanti subito e non permettendo al loro avversario di fare nemmeno un punto, raggiungendo il gradino più alto del podio.

Entrambi i maestri – Claudio Sordi e Fabrizio Nodari – si ritengono più che soddisfatti dai risultati di queste giornate di gara, la stagione agonistica è entrata nel vivo, e si preannuncia ricca di soddisfazioni. Prossimo appuntamento per i più giovani 3^ tappa Trofeo Bresciano 19 marzo a Gavardo (Brescia).