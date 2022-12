“Inverno nel Parco”, ciaspolate e appuntamenti in Alta Valle Camonica

mercoledì, 21 dicembre 2022

Vezza d’Oglio – Messo a punto il calendario delle attività dell’Inverno del Parco 2022-2023… che il Parco Adamello, in collaborazione con Alternativa Ambiente – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio, propone in Alta Valle Camonica. Tante attività con le caspole per scoprire insieme gli aspetti naturalistici del territorio montano legati al periodo invernale.

Giovedì 29 Dicembre:

Ore 20.30 – Torre Federici Via XX Settembre n. 8

Serata divulgativa: Il Ghiacciaio dell’Adamello e il Progetto ClimADA

A cura Paolo Gallo Servizio Glaciologico Lombardo e del Parco dell’Adamello

Venerdì 30 dicembre:

Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

Trekking invernale con le ciaspole con panorama mozzafiato sull’Alta Valle Camonica

Escursione per adulti e famiglie con bambini (dai 9 anni)

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Lunedì 2 gennaio:

Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

Boschi, bambini e ciaspole: semplice passeggiata per famiglie con bambini dai 5 anni per scoprire il bosco d’inverno.

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Lunedì 2 gennaio:

Ore 20.30 – Torre Federici Via XX Settembre n. 8

Serata divulgativa:

BARRY LOPEZ: HORIZON

(Edizioni Black Coffee, 2022)

Il viaggio che interroga l’umanità. Presentazione del libro con il curatore dell’edizione italiana Davide S. Sapienza

Mercoledì 4 gennaio:

Ore 20.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

Tra luna e stelle – passeggiata serale con le racchette da neve.

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Giovedì 5 gennaio:

ore 14.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

IL ROCCOLO D’INVERNO – passeggiata con le ciaspole in una fortezza fatta di alberi.

Per Info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Giovedì 5 gennaio:

Ore 20.30 – Torre Federici Via XX Settembre n. 8

Serata divulgativa: Incontro con Gualberto Martini ed Enzo Bona “Gli arbusti, gli alberi, i fiori e le erbe spontanee nella cucina tradizionale della Valle Camonica – Il cibo che parla di Territorio”

Venerdì 6 gennaio:

Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

IL RITORNO DEL LUPO – snow-tracking con le racchette da neve in alta Valle Camonica.

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Sabato 7 gennaio:

Ore 20.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

Tra luna e stelle – passeggiata serale con le racchette da neve.

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Le iniziative si concluderanno ad aprile 2023, per conoscere l’intero programma dell’Inverno del Parco clicca QUI