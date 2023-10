Interventi nella notte per incidenti stradali a Edolo e Brescia

domenica, 8 ottobre 2023

Edolo (Brescia) – Incidenti nella notte a Edolo e Brescia e all’alba in autostrada A4 con mobilitazione dei soccorritori.

A Edolo – in via Porro – all’1:19 è stato soccorso un 16enne caduto dallo scooter e sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica dal vicino ospedale, mentre a Brescia, in via fratelli Ugoni, l’equipe medica di Soreu, giunta con ambulalanza e automedica, ha stabilizzando un 31enne che è stato investito mentre attraversava la strada. Il 31enne è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia. La Polizia locale sta ricostruendo quanto accaduto. Poco prima delle 7 in un incidente sull’autostrada A4 sono rimaste coinvolte cinque persone, che hanno riportato ferite e traumi e sono stati accompagnanti in ospedale per accertamenti.

Red. Cro.