Interventi del Soccorso Alpino in Valle Camonica e Val Trompia

lunedì, 14 agosto 2023

Brescia – Proseguono gli interventi della V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino: oggi la Stazione di Valle Trompia è intervenuta sulla pista di downhill Cagnolera, a circa 600 metri di quota, nei pressi della cascina Margherita, sul Monte Maddalena, a Brescia. Un ciclista è caduto e ha riportato un trauma alla schiena. È stato raggiunto subito da un sanitario del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, per una prima valutazione. Dopo pochi minuti è arrivato l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e la squadra territoriale, con un altro sanitario. L’uomo è stato immobilizzato e imbarcato a bordo per mezzo del verricello, per il trasferimento alla Poliambulanza. La squadra, composta da sei tecnici, ha collaborato alle operazioni.

Un altro intervento nei pressi del rifugio Sandro Occhi per soccorrere una donna di 57enne che ha riportato traumi durante l’escursione e accompagnata in ospedale per accertamenti.

Ieri sera in Alta Valle Camonica i tecnici della Stazione di Ponte di Legno e gli operatori di turno presso il centro di Edolo sono stati attivati per un uomo di 80 anni che risultava disperso. Era con i familiari nella zona della Val Sozzine, che lo hanno perso di vista e allora hanno chiesto aiuto. Sul posto i vigili del fuoco di Edolo e Ponte di Legno. L’uomo è stato ritrovato poco dopo in buone condizioni e per i familiari c’è stato un sollievo.