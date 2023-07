Incudine, realizzata la rotatoria: via libera ai veicoli sulla statale 42

lunedì, 31 luglio 2023

Incudine (Brescia) – Via libera alle auto e moto sulla statale 42 del Tonale a Incudine (Brescia): alle 13 di oggi è stato tolto il semaforo, installato il 27 agosto dello scorso anno per realizzare una nuova rotatoria tra la statale 42 del Tonale e via Valeriana. Il senso unico alternato è stato regolato con impianto semaforico fino a dicembre, sospesi i lavori durante l’inverno, è stato ripristinato a fine aprile per effettuare i lavori di realizzazione della rotatoria – che eliminerà il pericoloso attraversamento a raso – e una migliore regimazione idraulica del tratto terminale del torrente Val Moriana, in corrispondenza dell’attraversamento della statale 42.

Il costo dell’opera – inizialmente di un milione è salito a un milione e 200 mila euro per il rincaro dei prezzi delle materie prime – ed è a carico di Anas, mentre l’Amministrazione comunale di Incudine ha contribuito alla progettazione. L’impresa Giudici che ha vinto l’appalto ha concluso le opere fondamentali e oggi è stata posizionata la segnaletica orizzontale.

Il sindaco di Incudine, Diego Carli, sottolinea: “E’ un’opera fondamentale per il nostro paese, migliorerà i collegamenti viari in paese, sono soddisfatto che si siamo conclusi nei tempi previsti, prima dell’arrivo dei turisti nel mese di agosto in Alta Valle Camonica”.

di An. Pa.