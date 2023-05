Incontro della Croce Rossa con aspiranti volontari a Corteno Golgi

venerdì, 19 maggio 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Aspiranti volontari di Croce Rossa, incontro a Corteno Golgi (Brescia). Questa sera – venerdì 19 maggio, con inizio alle 20:30 presso la sala Chiodi in piazza Marconi a Corteno Golgi si terrà un incontro sul tema: essere volontario di Croce Rossa non vuol dire solo emergenza, ma tantissime altre attività. Una serata per aspiranti volontari che possono offrire un servizio, ad esempio con le dimissioni dagli ospedali oppure accompagnando chi deve fare visite o controlli o semplicemente portando la spesa o altri generi di prima necessità a persone che sono bloccate a casa.

La proposta delle Croce Rossa di Aprica (Sondrio) è formare aspiranti volontari per poter affrontare qualsiasi necessità. I corsi della Croce Rossa saranno svolti in gran parte online. Il nuovo centro servizi in zona Baradello, rafforzerà l’unione tra due realtà (Aprica e Corteno Golgi) divise sulle mappe, ma unite negli obiettivi di rendere un servizio professionale a residenti e turisti. il messaggio: “Croce Rossa Aprica aiuta centinaia di persone ogni anno, ma per farlo ha bisogno anche di te. Diventa anche tu un Volontario CRI”.