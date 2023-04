Incidente stradale sull’ex statale 42 a Berzo Demo: tre feriti

martedì, 25 aprile 2023

Berzo Demo (Brescia) – Incidente stradale nel pomeriggio in via Nazionale – l’ex statale 42 – a Berzo Demo (Brescia). Nello scontro tra una Fiat Panda e un’Audi sono rimaste coinvolte quattro persone. Sul posto sono giunti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Breno, l’ambulanza dell’Arnica, l’elisoccorso del 118 da Brescia e i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo.

I sanitari hanno stabilizzato i feriti, uno dei quattro è stato medicato sul posto, mentre gli altri tre – tutti in codice giallo – sono stati trasferiti in ospedale, per accertamenti e cure, due in ambulanza all’ospedale di Esine e il terzo in elicottero al Civile di Brescia. La ricostruzione dell’incidente è stata effettuata dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Breno, l’ex statale 42 è stata chiusa dalle 16:15 per più di un’ora, per consentire l’intervento di soccorritori e carabinieri, e al termine la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.