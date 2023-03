Incidente stradale sulla statale 42 a Edolo, 18enne ferito

domenica, 19 marzo 2023

Edolo (Brescia) – Incidente stradale tra due autovetture sulla statale 42 a Edolo (Brescia). In serata i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, i carabinieri della Stazione di Edolo e l’automedica dell’ospedale del paese camuno sono giunti sul luogo dell’incidente, poco dopo la vecchia galleria, per lo scontro tra due auto. E’ rimasto ferito un 18enne che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Edolo. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per chiarire le cause dell’incidente.

Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora con lunghe code sia da Monno verso Edolo, che per chi stava salendo verso Ponte di Legno.