Incidente stradale in via Marconi a Edolo, grave un 16enne

giovedì, 20 aprile 2023

Edolo (Brescia) – Incidente stradale nel centro storico di Edolo (Brescia) nelle prime ore del pomeriggio con un 16enne ferito gravemente. Lo schianto tra il motociclista e un’auto, che procedeva in direzione opposta, è accaduto nella centralissima via Marconi.

Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso giunto dalla centrale operativa di Brescia con l’equipe medica del 118, quindi i carabinieri delle locale Stazione e i vigili del fuoco. Il traffico è stato bloccato e deviato nelle vie che portano alla stazione, per consentire l’intervento dei soccorritori. Nello schianto sono rimaste coinvolte più persone e il 16enne, che ha riportato gravissimi traumi, è stato stabilizzato sul posto. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.