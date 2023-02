Incendio tetto in una palazzina di Piamborno, ingenti i danni

giovedì, 9 febbraio 2023

Piancogno (Brescia) – Incendio tetto in una palazzina di tre piani di Piamborno in territorio di Piancogno (Brescia). Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Breno col supporto dell’autoscala giunta da Brescia, dell’autobotte e dei vigili del fuoco di Darfo Boario ed Edolo. In posto anche il funzionario di guardia, il sindaco e i tecnici del Comune.

I vigili del fuoco hanno lavorato dalle 5 fino alla tarda mattinata per domare l’incendio e ora sono in corso le opere di bonifica e messa in sicurezza. Non si registrano feriti, un appartamento della palazzina è inagibile e sono stati avviati gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio e quantificare i danni.