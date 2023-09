Incendio distrugge la casa di una coppia di anziani a Ceto

sabato, 9 settembre 2023

Ceto (Brescia) – Incendio distrugge la casa di una coppia di anziani che da quasi mezzo secolo risiedono a Ceto (Brescia). I coniugi erano usciti per fare acquisti e bere un caffè, quando sono stati allertati per l’incendio della loro abitazione.

Sul posto (nella foto) sono giunti i vigili del fuoco di Darfo Boario e i volontari del distaccamento di Vezza d’Oglio che hanno lavorato fino alle prime ore del pomeriggio per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, dove erano presenti anche delle bombole gas. La casa è andata distrutta. Sono in corso accertamenti dei vigili del fuoco per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. La coppia è stata sostenuta in queste ore difficili dai vigili del fuoco e dalle famiglie vicine.