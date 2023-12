In Valle Camonica i Campionati Studenteschi di Corsa Campestre col Trofeo Provincia di Brescia

lunedì, 4 dicembre 2023

Capo di Ponte – Anche per il triennio 2023-2026 la Provincia di Brescia rinnova il proprio impegno nel sostenere l’Ufficio Scolastico Territoriale nella realizzazione del IX° Trofeo di Corsa Campestre valevole come fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre.

Nell’ambito dell’attività del Progetto Nazionale dei Campionati Studenteschi, l’Ufficio Scolastico IV Ambito Territoriale di Brescia organizza infatti, come ogni anno, il “Trofeo Provincia di Brescia”, un evento sportivo rivolto agli studenti di tutti gli istituti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Brescia, che si svolge normalmente nella prima decade del mese di dicembre.

“Il “Trofeo Provincia di Brescia” – ha dichiarato il Consigliere delegato all’Istruzione Filippo Ferrari – è uno degli eventi più sentiti e partecipati sul territorio provinciale. L’appuntamento con la corsa campestre ha infatti un carattere preparatorio a tutte le altre attività dei Campionati Studenteschi che hanno l’obiettivo di educare i ragazzi ad una sana abitudine alla pratica sportiva, al confronto fra i pari, al rispetto delle regole e del fair play e ad un corretto stile di vita. La Provincia è quindi orgogliosa di poter sostenere iniziative come questa che possono aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Si tratta di un impegno concreto, visibile anche nei numerosi cantieri avviati negli scorsi anni per rinnovare alcune delle palestre dei nostri Istituti scolastici.”

Dopo l’emergenza sanitaria, la presenza e la partecipazione attiva degli insegnanti nell’edizione 2022/23 ha evidenziato nuovamente un numero consistente degli alunni e degli istituti aderenti alla manifestazione: 48 istituti (721 studenti) per il primo grado e 24 istituti (399 studenti) per il secondo grado. Per l’anno 2023/24, l’evento, che vede la partecipazione di 53 istituti (659 studenti) per il primo grado e 24 istituti (491 studenti) per il secondo grado, si terrà il 5 e 6 dicembre presso il Parco Tematico di Capo di Ponte. La sede dell’evento è stata individuata in tale località anche per far conoscere agli studenti ed ai loro docenti il territorio della Vallecamonica. Infatti, tra gli obiettivi dell’iniziativa rimane quello di permettere agli studenti e alle studentesse delle scuole della provincia di Brescia di poter, non solo partecipare, ma anche di frequentare e conoscere luoghi e siti importanti del territorio.

L’iniziativa si contraddistingue inoltre per il forte carattere Inclusivo, evidenziato dalla partecipazione di sempre più atleti paralimpici (33 studenti primo grado e 9 Studenti secondo grado) per i quali è necessario predisporre un ulteriore supporto, assistenza precisa e talvolta personalizzata.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Atletica Vallecamonica che ha offerto la sua preziosa collaborazione per allestire il percorso e per mettere a disposizione sul campo gara i propri volontari. Da sottolineare anche la presenza di 40 giovani studenti arbitri del Liceo Meneghini di Edolo e del Liceo Golgi di Breno che metteranno in pratica la loro preparazione affiancando i giudici FIDAL.