Imprese agricole: bando della Comunità Montana di Valle Camonica

sabato, 8 luglio 2023

Breno (Brescia) – La Comunità Montana di Valle Camonica ha approvato un bando con modalità a sportello per l’assegnazione di contributi alle imprese agricole e loro Cooperative che si avvalgono del servizio di assistenza tecnica per il miglioramento della qualità del latte, e in particolar modo per l’esecuzione delle analisi chimico-fisico del latte, dei formaggi e derivati, ambientali e dell’acqua. L’assessore alla gestione del territorio dell’ente comprensoriale Enrico Dellanoce (nella foto) ha illustrato il provvedimento.

Il contributo prevede il riconoscimento del 100% del costo sostenuto, al netto dell’IVA, con i seguenti limiti: azienda Agricola individuale in possesso di Autorizzazione Sanitaria e/o Bollo CE 100% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 300 euro; azienda Agricola conduttore di alpeggio, in possesso di Autorizzazione Sanitaria e/o Bollo CE (per le analisi in autocontrollo per le Aziende Agricole conferenti il bestiame in lattazione) 100% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 300 euro; cooperativa di Trasformazione 100% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 10.000 euro; Consorzi di Tutela 100% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 10.000 euro;

Non possono beneficiare dei contributi le Associazioni di Allevatori e le Aziende Agricole che producono in autoconsumo. L’Iva non è ammissibile e non saranno ammessi a finanziamento costi inferiori a 20 euro.

Le risorse finanziarie stanziate dalla Comunità Montana di Valle Camonica per l’anno 2023 ammontano ad 30.000 euro.

L’iniziativa è volta a garantire un servizio di assistenza tecnica qualificato utile a sostenere le Aziende Agricole nei processi di produzione dei prodotti agroalimentari di qualità, con particolare riferimento ai prodotti lattiero-caseari tipici della valle.

Le aziende potranno presentare domanda entro il 30 novembre utilizzando l’apposito modulo predisposto; la documentazione attestante la spesa ai fini della liquidazione del contributo, dovrà essere inoltrata entro il 31 maggio 2024.

Il testo completo del bando e il modulo della domanda sono scaricabili dal sito internet www.cmvallecamonica.bs.it. Per informazioni contattare le Organizzazioni Professionali di Categoria o la Comunità Montana di Valle Camonica. Info: e-mail uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it tel. 0364- 324017-19.