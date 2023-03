Il rafforzamento del personale medico all’ospedale di Edolo

giovedì, 9 marzo 2023

Edolo – La Direzione Strategica dell’ASST della Valcamonica illustrato la Convenzione fra la Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell’Università degli Studi di Brescia, l’Azienda ed il Comune di Edolo, con lo scopo di integrare con medici specializzandi l’organico dell’Ospedale di Edolo e rafforzare la collaborazione con la Cattedra di Reumatologia.

La Convenzione prevede fino al 30 giugno 2023 la frequenza di quattro Medici in formazione Specialistica in Reumatologia presso il Presidio Ospedaliero di Edolo, che andranno ad affiancarsi ai colleghi più esperti, supportandone l’attività clinica e di ricerca. L’accordo prevede l’impegno attivo del Comune di Edolo, al quale è andato il ringraziamento dell’Azienda, che ha messo a disposizione degli alloggi per questi giovani medici, rendendo così logisticamente più attrattiva la destinazione di Edolo come Ospedale Sede di Formazione Specialistica.

L’augurio dei protagonisti è quello di proseguire con collaborazioni di questo tipo anche dopo questa prima esperienza sperimentale, contribuendo a sviluppare le attività cliniche dell’Ospedale di Edolo e dell’Ambulatorio di Reumatologia. Presso l’Ospedale di Edolo è prevista dal nuovo POAS (Piano di Organizzazione Aziendale Strategico) l’attivazione a breve della nuova Struttura Semplice (SS) di Reumatologia, che permetterà di strutturare maggiormente il reparto di Medicina Generale.

Presenti alla conferenza di presentazione, Franco Franceschini – Direttore della Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell’Università degli Studi di Brescia, Mirko Scarsi – Dirigente medico Reumatologo dell’ASST della Valcamonica, Andrea Patroni – Direttore medico di Presidio, il Sindaco di Edolo – Luca Masneri e in videoconferenza Roberto Strazzeri – Direttore SC “Medicina Generale Edolo”.