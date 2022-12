Il Presepe itinerante della comunità di Edolo nel borgo di Mù

domenica, 18 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Il Presepe contemporaneo itinerante della comunità di Edolo nel borgo di Mù.

Anche quest’anno Edolo si appresta a celebrare il Santo Natale 2022 con “Admirabile Signum”. Il Presepe contemporaneo Itinerante che l’anno scorso ha visto la partecipazione di numeroso pubblico, sarà di scena nel borgo di Mù nei giorni 22 e 23 dicembre, alle 20.00 (con ritrovo fissato in piazza del Municipio per le 19,50).

Il percorso scelto vedrà protagonista Edolo Mù “basso” (foto © Mauro Casalini) nei suoi vicoli, nei porticati, nei cortili, sui palcoscenici verticali di terrazze e terrazzini in una drammaturgia ricca di contributi artistici, interpretati e agiti da tanti cittadini e tante associazioni. La proposta ricca di evocazioni, narrazioni, quadri viventi, suoni, colori, attingendo alla tradizione popolare dei Presepi viventi, racconta anche l’attualità. Con la regia e le scelte drammaturgiche – quelle di Bibi Bertelli e del CCTC Centro Culturale Teatro Camuno – l’evento è il risultato di un lavoro collettivo che vede protagonista Edolo e la sua gente (oltre 80 comparse), e tutti i cittadini che hanno concesso le suggestive sedi per la rappresentazione. Il progetto ambizioso necessita di un importante lavoro di organizzazione, preparazione e coordinamento che vede in campo anche tecnici, maestranze, collaboratori, costumisti, responsabili degli allestimenti scenici, volontari, sponsor e sostenitori. Seguono due note di Bibi Bertelli – Regista e Luca Masneri – Sindaco di Edolo.

“Questa nuova edizione più intima e raccolta per questo periodo difficile di austerity, resa ancor più spirituale dal percorso prescelto, pare riveli un borgo dove il tempo si è fermato. Là si incontreranno personaggi di ieri e di oggi che camminano verso la meta, i mille volti di un Presepe che fa riflettere. Un racconto che, partendo dal racconto biblico, esalta e valorizza la vita quale dono, si sofferma sull’uomo: sui suoi gesti, sulle sue consuetudini, per trasformarsi in un canto muto dedicato a quell’umanità fatta di piccoli gesti, alle donne e agli uomini che amano la pace, a quelli che sanno scaldarsi al fuoco della Speranza”, racconta Bibi Bertelli.

“Cari concittadini, siamo giunti al secondo appuntamento di “Admirabile Signum”. Quella di quest’anno sarà un’edizione particolare, che si svolge in un momento storico difficile per la pace e per il dialogo tra i popoli. Sarà intitolata “Pacem in Terris” dall’Enciclica di Papa Giovanni XXIII che si rivolge a «tutti gli uomini di buona volontà», credenti e non credenti, perché si levi un grido di pace e perché tutte le Nazioni trovino il dialogo. Bisogna ricercare ciò che unisce, tralasciando ciò che divide, perché La “Pacem in Terris” non sia solo un messaggio utopistico, ma un’azione concreta di speranza per combattere la paura dell’avvenire e permettere di guardare con occhi rinnovati alla Chiesa e alla sua missione pastorale scorgendo «l’evoluzione verso una nuova, migliore umanità». Un’edizione questa che valorizza il nostro paese e che ancora una volta rende protagoniste le sue vie e la sua gente in un sommo esempio di collaborazione e dialogo tra le associazioni e le persone, che ringrazio con calore per la dedizione e la passione con le quali hanno lavorato a questo evento. Buon Natale di Pace a tutti voi”, sottolinea Luca Masneri.

La straordinaria messa in scena ha potuto contare sull’adesione di tante associazioni del territorio a Edolo Arts, l’idea del Centro Culturale Teatro Camuno e dell’Ufficio Cultura del Comune di Edolo nata con lo scopo di creare un contenitore di idee e progetti per lo sviluppo di eventi culturali, al fine di promuovere l’arte e la cultura nelle loro diverse forme, incentivando la popolazione a partecipare alla creazione e realizzazione delle iniziative proposte, attraverso un nuovo modo di “fare comunità”. Partecipazione gratuita.