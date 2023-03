Il piano per fronteggiare l’emergenza idrica in Valle Camonica

venerdì, 31 marzo 2023

Breno (Brescia) – C’è un piano per fronteggiare l’emergenza idrica in Valle Camonica. E’ quanto emerso dall’incontro, che ha coinvolto i Comuni che in autonomia gestiscono il Servizio Idrico Integrato, la Siv (Servizi Idrici Valle Camonica) e Acque Bresciane.

Nell’assemblea, che si è tenuta oggi in Comunità Montana di Valle Camonica, presieduta dagli assessori dell’ente comprensoriale Cristian Farisè e Mirco Pendoli, e che ha visto la presenza di sindaci (Ottavio Bettoni, Bienno; Marzia Romano, Cerveno; Andrea Ghetti, Capo di Ponte, Francesco Sangalli, Piancogno; l’assessore Basioli di Berzo Inferiore), rappresentanti dei vari Comuni della valle, Corrado Tomasi presidente della Siv e i rappresentanti di Acque Bresciane, è stato illustrato il piano.

Durante l’incontro sono state definite una serie di iniziative per i mesi estivi. L’assessore della Comunità Montana Pendoli, che è anche sindaco di Gianico, ha ricordato che nelle ultime settimane nel suo Comune sono state riscontrate perdite nella rete idrica per circa 400 metri cubi, pari al 40% del consumo. Quindi la prima azione da avviare è accertare le perdite d’acqua nei diversi paesi. “La Comunità Montana – dichiara l’assessore Cristian Farisè – è in prima linea e sosterrà una serie di iniziative, mettendo anche più risorse a disposizione dei Comuni, oltre a quelle già previste”.

Le risorse serviranno per ricerche di eventuali perdite nella rete idrica e in seconda battuta per trovare nuove fonti idriche. In quest’ottica sarà inviata una richiesta a Provincia di Brescia e Regione Lombardia per l’utilizzo dell’acqua da nuove sorgenti. “Agiremo su più fronti – precisa Farisè – partendo da una capillare informazione nelle scuole, quindi sostenendo le attività dei Comuni con professionisti che la Comunità Montana metterà a disposizione”.

“E’ un’emergenza e l’affronteremo con grande impegno e mettendoci tutte le nostre forze, con un’informazione diretta ai Comuni”, conclude Pendoli.

di C. P.