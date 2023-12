Il gruppo alpini di Demo festeggia i sessant’anni di fondazione: il programma

sabato, 2 dicembre 2023

Berzo Demo (Brescia) – Il gruppo alpini di Demo compie sessant’anni e domani – domenica 3 dicembre – festeggerà l’anniversario in modo speciale.

Il programma prevede il ritrovo presso il centro polifunzionale di Demo alle 9, quindi l’ammassamento e l’omaggio floreale al cimitero per chi è andato avanti, seguirà la sfilata per le vie di Demo, l’alzabandiera con il discorso dei rappresentanti istituzionali, il capogruppo degli alpini di Demo, Walter Belotti, e il presidente della sezione Ana di Vallecamonica, Ciro Ballardini, l’onore ai caduti e la Santa Messa celebrata da don Santo Chiapparini, accompagnata dalla corale San Valentino di Demo. Al termine la sfilata per le vie del paese fino allo scioglimento presso il centro polifunzionale e il rancio alpino.