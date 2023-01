Il Comune di Berzo Demo non può vantare crediti dall’ex Selca

martedì, 17 gennaio 2023

Berzo Demo (Brescia) – Il Comune di Berzo Demo (Brescia) non può vantare crediti dall’ex Selca. La decisione del tribunale fallimentare riapre un altro caso, visto che la vicenda si trascina da quasi 13 anni, quando il tribunale di Brescia il 14 giugno 2010 dichiarò il fallimento della ditta di Forno Allione.

Il commissario prefettizio Anna Frizzante, nell’aprile scorso, aveva avanzato la richiesta di recupero di quanto (380mila euro) il Comune di Berzo Demo aveva investito per mettere in sicurezza l’area. Ora il tribunale fallimentare si è espresso e il Comune non può vantare alcun credito. Si apre così un nuovo fronte e il commissario prefettizio probabilmente farà ricorso.

Sull’ex Selca sono diversi i fro nti giudiziari aperti, tra cui il ricorso della curatela sull’ordinanza del commissario prefettizio che aveva dato un ultimatum sullo smaltimento dei rifiuti. Al di là delle decisione adottata durante la conferenza dei servizi e l’imminente avvio dei primi interventi c’è un ricorso avanzato dalla curatela fallimentare al Tar per la Lombardia, sezione di Brescia, nel quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza 13/2022 del Comune dello scorso 26 settembre sulla rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati nel sito ex Selca. Il Comune si è costituito in giudizio nell’ambito del ricorso al TAR e affidato l’incarico all’avvocato Mara Bergomi.

La vicenda ex Selca, al di là delle iniziative del commissario prefettizio e delle battaglie giudiziarie, non è circoscritta a Berzo Demo, ma interessa tutta la valle dal punto di vista ambientale e per evitare che sia troppo tardi dovrebbero essere in prima linea tutti gli amministratori camuni.