Paspardo: il bilancio del Karate Camp Master Rapid SKF CBL

martedì, 29 agosto 2023

Paspardo (Brescia) – Ottima riuscita del ritiro prestagione per gli atleti del Karate Master Rapid SKF CBL. Atleti di alto profilo provenienti da tutta Italia e dall’estero si sono confrontati con le metodiche portate avanti dallo staff del Karate Master Rapid SKF CBL guidato dal Direttore Tecnico Francesco Maffolini.

Gli sportivi sono stati impegnati in un importante raduno denominato “Karate on the Mountain 2023”, ovvero un momento di crescita di grande valore che si è svolto con l’autorevole supervisione tecnica di uno Staff guidato a Paspardo/Cimbergo dal M° Francesco Maffolini in stretta collaborazione con docenti e studenti provenienti dalla Lombardia e da molti Regioni d’Italia, dalla Liguria al Veneto, dalla Puglia alle Marche, dall’Emilia Romagna alla Toscana, dal Friuli al Piemonte sino a nazioni estere come il Lussemburgo paese nel quale Maffolini ricopre il ruolo di Allenatore della Nazionale.

Il Camp, studiato nei minimi dettagli con l’applicazione delle migliori metodologie di insegnamento riferite al Karate di alto profilo, ha avuto come obiettivo la preparazione di una base atletica in vista dei numerosi impegni agonistici che prenderanno il via già dai primi di settembre. Gli oltre 60 ragazzi coinvolti, hanno goduto di un panorama montano suggestivo, usufruendo degli spazi offerti dai Comuni dell’alta valcamonica, supportati da spazi sportivi idonei e attrezzati. Durante il ritiro, c’è stato spazio per escursioni, partecipazione a lezioni sulla motivazione e allenamenti notturni, momenti conviviali e momenti culturali, così i ragazzi hanno passato giornate di sicura crescita affinando la propria tecnica e confrontandosi con i numerosi campioni di karate presenti. Gli argomenti trattati sono stati molteplici: la preparazione fisica funzionale ed i test fisici, secondo le ultime metodiche sia per quanto riguarda il carico a corpo libero, sia per quanto riguarda l’utilizzo di sovraccarichi e ausili esterni. La taratura tecnica riferita al Kata/Kumite con docenti di sicura e comprovata esperienza.

Per quanto riguarda la formazione riferita all’alta prestazione si è promossa una lezione teorica sulla motivazione. La logistica si è snodata nel contesto montano “magico” tra il Pizzo Badile e la Concarena, due siti considerati sacri, il luogo in Europa con il maggior numero di incisioni preistoriche nella roccia. Eventi speciali hanno contraddistinto il Karate Camp, con la promozione di “allenamento notturno” che ha riservato un carico emotivo positivo ed il “momento spirituale” con il rituale di iniziazione cimbelo celtico, tramite l’intervento eccezionale di professionista amante e specialista di pratiche sciamaniche, esperta guida del parco delle incisioni rupestri di Capo di Ponte (1° sito Unesco in Italia), accompagnato dal suo Staff che ha ricalcato le ancestrali usanze delle popolazioni di 10.000 anni fa.

Per il club di Francesco Maffolini un’altra iniziativa figlia della politica di confronto continuo che i dirigenti del club hanno ricercato sin dalla fondazione e che ha portato ha risultati sportivi e di promozione davvero entusiasmanti. E dopo questo progetto? Non c’è tempo di riposare per il karate club più grande d’Italia, infatti già dal 6 settembre riapriranno i battenti i numerosi corsi sul nostro territorio.