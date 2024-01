Idrogeno per i treni della linea Brescia-Edolo: bando deserto

venerdì, 12 gennaio 2024

Edolo (Brescia) – Il bando per fornitura di idrogeno per i treni della linea Brescia-Iseo-Breno-Edolo è andato deserto. Prevedeva la fornitura di idrogeno fuel cell grade per la trazione ferroviaria e stradale, con durata di 6 anni, per un valore di 30 milioni di euro e la fornitura di idrogeno rinnovabile ferroviario per un quantitativo pari a 87.429 kg per il secondo e il terzo trimestre 2025, per un valore di 1.272.721 euro. Alla scadenza dei termini nessuna offerta è pervenuta.

Nelle prossime settimane la gara, magari rivista nei valori, verrà riproposta. Le stazioni di rifornimento sono previste a Edolo e a Brescia. I nuovi treni Alstom a idrogeno, la cui prima unità è stata presentata all’Expo ferroviaria di Rho dello scorso autunno, dovrebbero entrare in servizio da Brescia a Edolo all’inizio del prossimo anno.