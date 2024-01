“I treni sulla linea Brescia-Iseo-Breno-Edolo sono affidabili”: i dati

lunedì, 22 gennaio 2024

Breno (Brescia) – L’indice di affidabilità della linea Brescia-Iseo-Breno-Edolo è tra le migliori del rete ferroviaria lombarda. Sono stati diffusi gli indici di affidabilità, relativi del mese di novembre 2023, per le direttrici del servizio ferroviario regionale e tiene conto di ritardi e soppressioni dei treni della direttrice. Lo standard minimo è fissato nel 5% e per la linea Brescia-Iseo-Breno-Edolo nel mese di novembre l’indice è stato del 2,75%. Il valore dell’indice di affidabilità serve anche per i bonus da destinare ai possessori di abbonamento ferroviario mensile annuale.

Intanto dopodomani – mercoledì 24 gennaio – è previsto un nuovo sciopero nazionale degli autoferrotranvieri indetto dalla Usb. Lo sciopero interessa anche la linea Brescia-Iseo-Edolo, saranno garantite le fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.