I risultati delle prime gare del circuito Fisi Brescia Pulcini al Tonale: vittoria allo Sci Club Pontedilegno tra le società

venerdì, 6 gennaio 2023

Passo Tonale – Non solo la presentazione dell’inedita mascotte. Ha preso il via questa mattina dal Passo del Tonale la stagione dello sci bresciano per i Pulcini. Grande entusiasmo tra i più piccoli, tra gli Sci Club, ed anche tra il nuovo Consiglio. In gara Cuccioli, Baby ed anche i SuperBaby numerosissimi. Il nuovo Sponsor Haiki+ quest’anno accompagnerà i circuiti Pulcini e Children di Fisi Brescia. Balza all’occhio il numero elevato dei piccoli, in aumento rispetto alle scorse stagioni come confermato da Fabrizio Ranisi in rappresentanza del Comitato Alpi Centrali.

Nicola Colucci, Presidente di Haiki+ : “Come Haiki+ siamo felici di aver sponsorizzato questa importante iniziativa di FISI Brescia per lo sci, che riguarda soprattutto i bambini per avvicinarli ai temi sempre più importanti della sostenibilità e dell’economia circolare. Un in bocca al lupo da parte mia a tutti i concorrenti”.

Lo Sci Club Pontedilegno che si aggiudica la vittoria per Società, di seguito i risultati, qui le classifiche complete dei Cuccioli e Baby e le classifiche dei SuperBaby.

CUCCIOLI MASCHILE

1 TOGNI Fabio – S.C. PONTE DI LEGNO

2 GABOSSI Andrea – BRIXIA SCI

3 RADA LAZZARONI Giulio – S.C. PONTE DI LEGNO

4 FAUSTINELLI Daniel – S.C. PONTE DI LEGNO

5 ROMELE Giulio – Val Palot

CUCCIOLI FEMMINILE

1 VERZENI Emma – S.C. PONTE DI LEGNO

2 SANDRINI Amelie – S.C. PONTE DI LEGNO

3 CATTANEO Emma -S.C. PONTE DI LEGNO

4 MARTINAZZOLI Asia – SCI CLUB CROCEDOMINI

5 CARZERI Maria – BRIXIA SCI

BABY MASCHILE

1 NICOLI CRISTIANI Francesco – BRIXIA SCI

2 SANDRINI Alessandro – S.C. PONTE DI LEGNO

3 COMI Pietro. – SKI CLUB BORNO

4 FERRONI Federico – PONTEDELLOLIO

5 BERTULETTI Matteo – S.C. PONTE DI LEGNO

BABY FEMMINILE

1 BOTTI Rebecca – PONTEDELLOLIO

2 SORLINI Ilaria – SKI CLUB BORNO

3 RAMBALDINI Anna – SKI TEAM GO

4 BERTELLA Margherita Nady – SKIING

5 CAVADINI Sveva – BRIXIA SCI

SUPER BABY FEMMINE

MENSI Sofia

NAPOLEONI Diana

OTTOLINA Giulia

CASTELANELLI Viola

SALANTI Elisa

GERARDINI Rebecca

GHEZA Gaia

ZANI Chiara

GHEZA Noa

BONAVETTI Giulia

TOTTOLI Letizia

PESCE Anna

GIACOMELLI Bianca

ZANI Arianna

RAMPINELLI ROTA Vittoria

TONELLI Emma

BINDA Alice

LORENZETTI Viola

LE ROSE Giulia

NOVELLI Sofia

MARMENTINI Ludovica

PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA’ FINALE

SUPER BABY – FEMMINILE

TOTTOLI Diletta

MAGLI Aurora

SHEHI Ayli

SUPER BABY MASCHI

CASATI Riccardo

GRASSI Leonardo

MASSIRONI Andrea

MEZZADRA Lorenzo

MERLINI Leonardo

SANTOPIETRO Leonardo

GIORGI Leone

GATTI Elia

BOTTI Alberto Maria

SPATTI GABRIELE

MIORINI Simone Carlo

GHEZA Jacopo

NIBOLI Lorenzo

CORSINI Giorgio

ORSATTI Leonardo

CATTANEO Pietro

LUONGO Lorenzo Ludovico

DE GAETANO Andrea

ANDERSEN Sky

OCCHI Federico

FRASSI Francesco

RUFFINI Jacopo

BERNI Edoardo

ZANOLETTI Lorenzo

STAGNITTI Andrea

LUPI Edoardo

POMA Federico

RIZZI Riccardo

FONTANA Achille

ACETI Riccardo

SOARDI Tommaso