I miei incontri con il lupo: Fausto Bariselli si racconta a Casa Panzerini di Cedegolo

Cedegolo (Brescia) – Altro incontro sold out sul lupo. A Casa Panzerini di Cedegolo si è svolto l’incontro con Fausto Bariselli che ha presentato gli incontri con il lupo e il libro “Mi inchino… Il Re è tornato” con foto inedite.

La sala di Casa Panzerini era stracolma, tra i presenti anche il sindaco Bortolo Pedrali oltre alla presidente dell’associazione Francesca Ramponi, e Fausto Bariselli, escursionista, appassionato naturista e fotografo è entrato subito nel vivo svelando i motivi che l’hanno portato a questi “speciali incontri”. Fausto Bariselli ha raccontato il primo contatto con i lupi.

“Era il 7 ottobre 2021 quando ho visto per la prima volta il lupo – ha raccontato Fausto Bariselli – e qualche settimana dopo, il 29 ottobre, sono tornato e in quell’occasione vidi il capobranco con la sua femmina e alcuni cuccioli”. La prima volta che Fausto Bariselli si è imbattuto in un lupo è stata nella zona che gli esperti chiamano punto d’incontro dei lupi.

Il fotografo camuno torna sovente in Alta Valle Camonica e ha avuto altri incontri ravvicinati col lupo: “Erano a 100-150 metri – ha concluso Bariselli – e per me è stata una grande emozione”. Da lì è nata l’idea di pubblicare il libro “Mi inchino… il re è tornato” che racconta fedelmente i numerosi incontri che il fotografo camuno ha avuto in questi anni con il lupo.

Il pubblico presente a Casa Panzerini si è immerso nella realtà presentata da Fausto Bariselli, con il suono dell’ululato dei cuccioli del branco del Tonale e al termine ha ringraziato l’autore di un libro per “un’esperienza davvero unica”.