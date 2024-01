Happy Children, le novità alla scuola dell’infanzia bilingue di Demo

venerdì, 19 gennaio 2024

Berzo Demo (Brescia) – Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 alla scuola dell’Infanzia privata bilingue, Happy Children, di Demo. Fino al 10 febbraio è possibile iscriversi al nuovo anno e in ogni caso prenotare un incontro con la direzione delle scuola, per avere informazioni sull’organizzazione e sulle novità che saranno introdotte per i bambini.

La scuola è stata avviata nel settembre 2022 da Valeria Gazzoli, responsabile della Scuola dell’Infanzia, che ha proposto un progetto innovativo per Demo e la Valle Camonica. La scuola dell’Infanzia di Demo, secondo il progetto educativo, “si propone di promuovere nei bambini e nelle bambine lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e avviarli alla cittadinanza”.

Happy Children School, scuola dell’infanzia bilingue italiano-inglese di Valle Camonica, propone un’ampia offerta: orario dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18, età dai 3 ai 6 anni, più anticipatori; inglese con docente madrelingua e summer camp per un’estate di divertimento

La sede delle Happy Children School è in via Primo Maggio a Berzo Demo.