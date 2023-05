Gruppo di Forestali svedesi fa tappa in Valle Camonica

lunedì, 1 maggio 2023

Breno – Forestali svedesi fanno tappa in Valle Camonica: mercoledì 3 maggio la Comunità Montana di Valle Camonica accoglierà un gruppo di 36 proprietari forestali svedesi in viaggio di studio in Italia.

Gian Battista Sangalli, Direttore del Servizio Gestione del Territorio, li accompagnerà con il collaboratore Alessandro Ducoli in Val Malga, in Comune di Sonico, dove verrà illustrata la situazione post Tempesta Vaia con i lavori effettuati e quelli attualmente in corso.

Nel pomeriggio, accompagnati da Mario Tevini, direttore del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, si recherà in località Mola, in Comune di Edolo, dove saranno visitate le opere di regimazione idraulica sulla Valle delle Berarde e di bonifica dell’adiacente frana, realizzate interamente con metodi di ingegneria naturalistica negli anni scorsi.

“Si tratta di un’importante occasione – spiega Gian Battista Sangalli – per far conoscere e promuovere il nostro territorio e le sue attività anche all’estero”.