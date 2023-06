Gruppi di Protezione Civile, speciale giornata a Berzo Demo

domenica, 18 giugno 2023

Berzo Demo (Brescia) – I gruppi di Protezione Civile hanno testato attrezzature e dispositivi con i nuovi volontari che hanno frequentato il corso base. In una giornata tipicamente estiva, ieri si è svolta la fase conclusiva del “corso” che ha coinvolto nuovi e vecchi volontari, testando la collaborazione e la tempestività negli interventi.

I diversi gruppi che hanno aderito si sono ritrovato una manciata di minuti dopo le 13 nella sede dell’associazione L’Arnica in via del Soccorso a Berzo Demo. Il tutor del corso Edoardo Decio ha illustrato l’organizzazione del pomeriggio, poi sono iniziate le attività con il dispiegamento dei volontari e delle attrezzature sul territorio. Sono state testate alcune attrezzature di gruppo di Protezione Civile, poi è stata prestata grande attenzione all’utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) che in futuro saranno utilizzati dai nuovi volontari.

Alla giornata conclusiva del corso base di Protezione Civile sono stati coinvolti i seguenti gruppi: Aib+ cucina; Le Torri; L’Arnica; Tlc; Camunia Soccorso; Sebino Bresciano Gi; Cinofili; Soccorso Sebino; Idrogeologico e logistica; Gruppo volontari e anticendio boschivo a Sonico; Soccorso Nautico-Sommozzatori. Al termine del pomeriggio è giunto il ringraziamento da parte degli organizzatori e tutti i gruppi sono pronti per intervenire, come già accaduto in passato, e le attrezzature rappresentano il fiore all’occhiello dei gruppi camuni di Protezione Civile.

di A. Pa.